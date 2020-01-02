Корвет «Ретивый» выведен из эллинга Северной верфи

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Вывод из эллинга ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» строящегося для ВМФ России корвета «Ретивый» (заводской номер 1007) модифицированного проекта 20380. Санкт-Петербург, 25.12.2019 © кадр из видео ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (via forums.airbase.ru )

На ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» — ОСК) в Санкт-Петербурге был выведен из эллинга строящийся для ВМФ России корвет «Ретивый» (заводской номер 1007) модифицированного проекта 20380. Спуск корабля на воду намечен на первый квартал 2020 года, но, видимо, будет зависеть от ледовой обстановки.

Церемония закладки для ВМФ России двух корветов модифицированного проекта 20380 «Ретивый» (заводской номер 1007) и «Строгий» (заводской номер 1008) состоялась на ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» 20 февраля 2015.

Напомним, что ранее «Северная верфь» осуществила строительство и сдала ВМФ России четыре корвета проекта 20380 — «Стерегущий» (заводской номер 1001, головной корабль проекта 20380, приемный акт подписан 28 февраля 2008 года), «Сообразительный» (заводской номер 1002, сдан 14 октября 2011 года), «Бойкий» (заводской номер 1003, сдан 16 мая 2013 года) и «Стойкий» (заводской номер 1004, сдан 18 июля 2014 года).

Дальнейшее строительство корветов для ВМФ России на Северной верфи предполагалось вестись по переработанному проекту 20385. Головной корабль проекта 20385 «Гремящий» (заводской номер 1005) был заложен на предприятии 1 февраля 2012 года (выведен из эллинга предприятия 16 июня 2017 года, спущен на воду 30 июня 2017 года, начал заводские ходовые испытания 21 апреля 2019 года), а второй — «Проворный» (заводской номер 1006) — был заложен 25 июля 2013 года (спущен на воду в сентябре 2019 года). Однако ввиду того, что корветы проекта 20385 должны были оснащаться дизельными двигателями германской компании MTU, поставка которых стала невозможной ввиду введенных против России в 2014 году западных санкций, то дальнейшее строительство серии проекта 20385 было прекращено, и ВМФ России вернулся к постройке корветов проекта 20380 по в очередной раз откорректированному проекту.От предыдущих корветов проекта 20380 корабли «Ретивый» (заводской номер 1007) и «Строгий» (заводской номер 1008) отличаются главным образом установкой на них нового многофункционального радиолокационного комплекса «Заслон» с размещением неподвижных антенн в башнеподобной надстройке, аналогично корветам проекта 20385. Радиолокационный комплекс «Заслон» устанавливается также на третьем и четвертом корветах проекта 20380, строящихся на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре — «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» (заводской номер 2103, заложен 22 июля 2015 года, выведен из эллинга 12 сентября 2019 года, спущен на воду 21 октября 2019 года) и «Резкий» (заводской номер 2104, заложен 1 июля 2016 года).