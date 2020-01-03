В Курганской области внедряют беспилотные технологии уборки зерновых
В Курганской области внедряют беспилотные технологии уборки зерновых. 27 сентября в Половинском районе на полях ООО «Агрокомплекс» Кургансемена" прошла презентация первого в регионе умного комбайна. Это проект одного из ведущих разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств — компании Cognitive Technologies.
По данным экспертов, использование беспилотной техники позволяет сократить потери зерновых при уборке до 30-40%.
Система управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом Cognitive Agro Pilot представляет собой Агродроид или искусственный мозг, способный быстро подключаться к различным транспортным средствам агротехнического назначения — комбайнам, тракторам, опрыскивателям
В апреле 2019 года между Правительством Курганской области и компанией Cognitive Technologies было подписано соглашение о сотрудничестве, одним из основных положений которого является реализация проектов в сфере «умного сельского хозяйства» с использованием беспилотной сельхозтехники.
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04.01.2012:57:34