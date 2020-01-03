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Агропром и пищевая промышленность

В Курганской области внедряют беспилотные технологии уборки зерновых

 © kurganobl.ru

В Курганской области внедряют беспилотные технологии уборки зерновых. 27 сентября в Половинском районе на полях ООО «Агрокомплекс» Кургансемена" прошла презентация первого в регионе умного комбайна. Это проект одного из ведущих разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств — компании Cognitive Technologies.

По данным экспертов, использование беспилотной техники позволяет сократить потери зерновых при уборке до 30-40%.

Система управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом Cognitive Agro Pilot представляет собой Агродроид или искусственный мозг, способный быстро подключаться к различным транспортным средствам агротехнического назначения — комбайнам, тракторам, опрыскивателям и т. п., а также видеокамеру, монитор и набор соединительных кабелей.

В апреле 2019 года между Правительством Курганской области и компанией Cognitive Technologies было подписано соглашение о сотрудничестве, одним из основных положений которого является реализация проектов в сфере «умного сельского хозяйства» с использованием беспилотной сельхозтехники.

 © kurganobl.ru
Источник: http://kurganobl.ru/content/v-kurga...borki-zernovyh-pervyy-umnyy-kombayn

Курганская область, Агрокомплекс Кургансемена, Cognitive Technologies
  • Kolyda Kolyda
    04.01.2012:57:34

    Сбываются предсказания шестидесятых годов. Вспомнились рисунки в журнале «Техника молодежи» тех лет — управляемых на расстоянии пашущих тракторов, комбайнов, поливочных машин. Идет по полю, а в кабине никого нет. И подпись примерно такая — «Советские конструкторы разрабатывают технику для села!». Я в то время работал в группе телемеханики в энергоуправлении и мне была интересна всяческая телеуправляемая техника.

    #1182349
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