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В Курганской области внедряют беспилотные технологии уборки зерновых. 27 сентября в Половинском районе на полях ООО «Агрокомплекс» Кургансемена" прошла презентация первого в регионе умного комбайна. Это проект одного из ведущих разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств — компании Cognitive Technologies.

По данным экспертов, использование беспилотной техники позволяет сократить потери зерновых при уборке до 30-40%.

Система управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом Cognitive Agro Pilot представляет собой Агродроид или искусственный мозг, способный быстро подключаться к различным транспортным средствам агротехнического назначения — комбайнам, тракторам, опрыскивателям и т. п. , а также видеокамеру, монитор и набор соединительных кабелей.

В апреле 2019 года между Правительством Курганской области и компанией Cognitive Technologies было подписано соглашение о сотрудничестве, одним из основных положений которого является реализация проектов в сфере «умного сельского хозяйства» с использованием беспилотной сельхозтехники.

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