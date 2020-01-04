«Зеленодольский завод им. А.М. Горького» открыл участки гравировки и сборки пультов

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1 января 2020 г. на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» состоялось открытие участка гравировки и участка сборки пультов в цехе дельных вещей № 8.

Данный цех выбран не случайно, после успешной реализации пилотного проекта «Повышение производительности труда и поддержки занятости» он стал центром и образцом по тиражированию опыта на другие подразделения завода.

Через участок гравировки проходят все бирки, планки, а также множество информационных табличек. В среднем на один заказ судостроения требуются более 11000 таких изделий. Применение современных лазерных технологий и оборудования оснащенного с ЧПУ, позволило повысить производительность труда почти в 3 раза.

Теперь один оператор будет обслуживать две единицы техники.

Выстроенная технологическая цепочка производства с расчетом запуска партионности деталей позволит исключить излишние запасы, образующиеся на переделах. Применение новых материалов исключило избыточную обработку и время протекания процесса.

Участок сборки пультов в сегодняшнем виде — это результат работы команды цеха по совершенствованию процесса. Через данный участок, не смотря на его небольшие размеры, проходит вся сборка манометровых щитков. Данное изделие устанавливается на все важные корабельные системы — такие как: водяное пожаротушение, пенотушение, вентиляция, орошение и водораспыление, топливная система и многие другие.

Реализованный проект позволит повысить производительность труда за счет оптимального размещения оборудования в потоке и исключения ненужной транспортировки, и потерь связанных с ожиданием.

Также, в этот день состоялся запуск горизонтально-расточного станка ГРС13М, установленного в цехе судового машиностроения № 4.

Станок предназначен для обработки крупногабаритных деталей сложной конфигурации габаритами 3300×3000×2300 мм (длина, ширина, высота): крупногабаритные корпусные конструкции судового и машиностроительного назначения, гребные винты фиксированного шага до 2500 мм, а также отдельно лопасти до длины 2000 мм и ступицы, габаритные металлоконструкции. Точность обработки до 0,01 мм и поворотом стола с точностью до 0, 001 градуса.

Стоит отметить, что в России подобных станков практически нет.

Данное оборудование позволит не только закрыть все потребности предприятия в изготовлении габаритного судового оборудования, но и выполнять значительный объем заказов для сторонних компаний.