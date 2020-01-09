Саратову передана партия дорожно-коммунальной техники

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01.11. 2019 года в Саратов прибыли 18 комбинированных дорожных машин на базе шасси КАМАЗ, 4 подметально-уборочные машины и 6 фронтальных погрузчиков. Новые машины поступили в распоряжение МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

Ранее, 14 октября, в Саратов прибыло 22 единицы коммунальной техники: 14 минипогрузчиков, 2 заливщика швов и 6 подметально-вакуумных машин для автомобильных дорог.

13.12.2019 г. областному центру передали очередную партию дорожно-коммунальной техники. Парк городского хозяйства пополнился автогрейдерами, снегопогрузчиком, оборудованием для гидропосева.

На покупку техники выделена субсидия в размере 1 миллиарда рублей. По итогам года было приобретено в общей сложности 112 единиц спецмашин и оборудования.

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http://saratov.gov.ru/news/v_saratov_postupilo_eshchye_28_edinits_novoy_kommunalnoy_tekhniki_dlya_uborki_ulits/

http://saratov.gov.ru/news/saratovu_peredana_ocherednaya_partiya_dorozhno_kommunalnoy_tekhniki/