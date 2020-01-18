На Севмаше запустили станок глубокого сверления

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В механическом цехе № 10 Севмаша вступил в строй станок глубокого сверления. Новое оборудование было приобретено в рамках реализации федеральной целевой программы.

Новым оборудованием заменят устаревшее, выпущенное в 1976 году. Для работы на поступившем станке с программным обеспечением специалисты цеха прошли дополнительное обучение.

Как отмечают в цехе № 10, новое устройство значительно более удобно, чем старая техника. Оборудование обладает меньшей шумностью, рабочая зона закрыта прозрачным экраном, в комплекте поставлен специальный станок для доводки затупившихся свёрел. Кроме того, среди преимуществ — повышенная точность и качество обработки.

Оборудование материальной базы цеха продолжится — в ближайшее время планируется ввод в строй партии новых токарных станков.