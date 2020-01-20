Корвет «Гремящий» успешно прошел госиспытания

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Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится межфлотскому переходу, сообщили в понедельник в пресс-службе СФ. «Корабль головного корвета проекта 20385 „Гремящий“, проходящий на Северном флоте государственные ходовые испытания, успешно завершил намеченную программу испытаний в полигонах Северного флота и начал подготовку к межфлотскому переходу. В ближайшее время он отправится в Балтийское море», — говорится в сообщении.

Ранее корабль в Белом море выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям. В Баренцевом море он провёл стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия. Последним элементом испытаний стала отработка буксировки корабля, которую корвет провёл вместе с буксиром СБ-523 на прошлой неделе.

Водоизмещение «Гремящего» — 2200 тонн, длина — 104 метра, ширина — 13 метров. Скорость — до 27 узлов, дальность плавания — 3500 морских миль. Экипаж — 99 человек. В состав вооружения входят универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) с возможностью применения всего семейства ракет «Калибр» и «Оникс», ЗРК «Редут», 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630М, а также противолодочный комплекс «Пакет».