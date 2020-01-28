Башкирское ООО Племзавод «Урожай» запустило первую очередь молочного комплекса на 1600 голов КРС

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ООО Племзавод «Урожай» запустило первую очередь молочного комплекса на 1600 голов КРС в Илишевском районе Башкирии. Коровник заполнен высокопродуктивным молочным поголовьем.

Здесь внедрена современная система управления стадом. Система автоматически следит за самочувствием каждой коровы — к ноге животного прикреплен браслет, который считывается системой. Кроме того, в доильном зале у каждого доильного станка установлена мини-лаборатория, которая определяет электропроводность и другие показатели молока, по которым ветеринарные врачи и другие специалисты отрасли могут определить заболевания на ранних стадиях — например, мастит, и принять меры задолго до того, как возникнут клинические проявления.

Также система определяет время осеменения, объём молока от каждой коровы, а в ближайшие месяцы, когда программа будет полностью функционировать, будут замеряться еще и показатели по белкам, жирам и углеводам.

Три коровника, доильный зал, а также инженерно-техническая инфраструктура были построены по новой технологии. Вместо крыши — утепленный тент, бетонные стены с утеплителем, в полы вмонтированы трубы отопления. Обогревается объект электричеством, а в самые холодные зимние дни подтапливается дровами. Собственники фермы говорят, что такое строительство обходится значительно дешевле, так как не требует проекта, а производители тента и конструкций (кстати, тоже илишевцы) — гарантируют, что полотно прослужит более 25 лет.

На реализацию проекта аграрии получили поддержку: субсидию на приобретение коров (компенсация в размере 50 тысяч на голову), а также на компенсацию части затрат по возведению здания. Всего было направлено 479 млн рублей инвестиций.

Всего на комплексе планируется производить 13,3 тыс. тонн молока в год, выращивать нетелей со среднесуточным привесом 800 граммов и продавать хозяйствам в Башкирии.