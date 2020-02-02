Бомбардировщик Ту-160М совершил первый испытательный полет

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Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый тестовый полет на аэродроме КАЗ имени Горбунова, сообщили в пресс-службе компании «Туполев»

Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1500 метров и продлился 34 минуты.

В рамках модернизации Ту-160М получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.Испытания прошли в штатном режиме. Летчики выполнили необходимые проверки обновленных систем и оборудования, которые отработали без замечаний.