ПАО «Силовые машины» завершило монтаж стенда для сборки камер сгорания газовых турбин

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В цехе сборки газовых турбин Ленинградского Металлического завода ПАО «Силовые машины» завершен монтаж стенда для сборки камер сгорания газовых турбин большой мощности.

Стенд предназначен для одновременной сборки четырех камер сгорания с внутренним жаропрочным смесителем, установки горелочных устройств, термозащитной керамической плитки, а также внешней теплоизоляции камеры и установки ее листовой оболочки.

Стенд установлен в рамках программы дооснащения предприятия некоторыми группами оборудования, необходимыми для производства газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170.

Справочно:

«Силовые машины» приступили к разработке отечественной линейки энергетических газовых турбин двух типоразмеров — ГТЭ-65 и ГТЭ-170 — в 2018 году. За прошедшее время создано конструкторское бюро, разработана конструкторская документация, ведутся проектные работы. Первая турбина ГТЭ-170 запущена в производство, завершена ревизия ГТЭ-65, которая ранее была изготовлена, но ее испытания не были закончены. Производство газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170 развернуто на Ленинградском Металлическом заводе. Основной профиль завода — производство турбин и вспомогательного оборудования для атомных, тепловых и гидравлических электростанций и промышленных предприятий.

При участии ведущих научно-исследовательских предприятий страны реализуется план НИОКР. Проводится перевооружение производства, идет активная работа с поставщиками. Важным событием 2019 г. стала победа «Силовых машин» в конкурсе Минпромторга России на субсидирование НИОКР по данному проекту.