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ПАО «Силовые машины» завершило монтаж стенда для сборки камер сгорания газовых турбин

Ленинградский Металлический заводЛенинградский Металлический завод © www.power-m.ru

В цехе сборки газовых турбин Ленинградского Металлического завода ПАО «Силовые машины» завершен монтаж стенда для сборки камер сгорания газовых турбин большой мощности.

Стенд предназначен для одновременной сборки четырех камер сгорания с внутренним жаропрочным смесителем, установки горелочных устройств, термозащитной керамической плитки, а также внешней теплоизоляции камеры и установки ее листовой оболочки.

Стенд установлен в рамках программы дооснащения предприятия некоторыми группами оборудования, необходимыми для производства газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170.

Справочно:

«Силовые машины» приступили к разработке отечественной линейки энергетических газовых турбин двух типоразмеров — ГТЭ-65 и ГТЭ-170 — в 2018 году. За прошедшее время создано конструкторское бюро, разработана конструкторская документация, ведутся проектные работы. Первая турбина ГТЭ-170 запущена в производство, завершена ревизия ГТЭ-65, которая ранее была изготовлена, но ее испытания не были закончены. Производство газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170 развернуто на Ленинградском Металлическом заводе. Основной профиль завода — производство турбин и вспомогательного оборудования для атомных, тепловых и гидравлических электростанций и промышленных предприятий.

При участии ведущих научно-исследовательских предприятий страны реализуется план НИОКР. Проводится перевооружение производства, идет активная работа с поставщиками. Важным событием 2019 г. стала победа «Силовых машин» в конкурсе Минпромторга России на субсидирование НИОКР по данному проекту.
Источник: http://www.power-m.ru/press-center/...embly-of-combustion-chambers-of-ga/

Силовые машины, ГТЭ-65, ГТЭ-170
  • Валерий Кузнецов Валерий Кузнецов
    12.02.2014:37:08

    Да, это хоть с какой стороны не смотри, новость просто отличная. С уважением.    

    #1188383
    • DKerr DKerr
      12.02.2017:35:31

      Новость отличная, бесспорно. Я одного не понял — раньше в новостях про наши газовые турбины большой мощности, в том числе на СУН, фигурировала только ГТД-110М. Например вот https://sdelano...u/blogs/122007/

      Теперь ГТЭ, причем сразу 65 и 170, про которые раньше почему-то новостей не было, оказывается уже производятся. Это какое-то другое семейство турбин? И «Э», вместо «Д» в конце индекса…

      #1188403
      • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
        12.02.2017:52:36

        Все написано в постановлении правительства 719 от 17.06.2015.

        Не забываем про постановления, вносящие изменения, их там три или 4.

        #1188408
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        12.02.2018:21:55

        Дмитрий Жуков, не умея выразить словами, дал ссылку на некое постановление. Короче,думаю, что Дмитрий хотел сказат, что огласно Постановлению Правительства № 719 локализация по данной номенклатуре с 2021 года должна составить 90%.

        Но на ваш вопрос не ответил.

        Отредактировано: Сергей Ивженко~18:22 12.02.20
        #1188417
  • Нет аватара Байкал57
    12.02.2014:52:20

    До сих пор не пойму, кто Россию сбил столку на ближайшие пятилетки. Мы жили электрогенерацией паром. «Силовые машины» привыкли делать оборудование паровое с очень большим ресурсом. Тут взяли и обьявили о переходе на газовые турбины, для экономичности-шмоничности, млин, ни разу не делали,опыта нет у них, а денег триллионы и вот ломанулись, как по Бонапарту, в драку влезем, а там видно будет.

    Пока не поздно уговорить Верховного не переходить на газовые турбины и жить дальше 50 лет на паровых.

    #1188385
    • DKerr DKerr
      12.02.2015:13:25

      Жили 1000 лет в землянках, ездили на лошадях, нет придумали блин дома многоэтажные, железные дороги, компьютеры, айфоны — пока не поздно ударим челом царю-батюшке запретить всю эту погань иноземную на Святой Руси! Денег то триллионы дикие на это все!

      Ну я просто довел мысль до логического конца

      Отредактировано: DKerr~15:51 12.02.20
      #1188386
    • Нет аватара mmx
      12.02.2015:39:40

      А кто сказал о переходе? Паровые как были так и останутся основой генерации. Газовые будут маневровыми мощностями. Кроме того их ведь и экспортировать можно, так сказать комплексное обслуживание: вместе с газом Россия сможет предложить и технологии его сжижения-регазификации (Сабетта), технологии его транспортировки (газовозы со «Звезды») и газовые турбины большого размера (максимально эффективные).

      #1188390
      • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
        12.02.2017:58:54

        Всё переводят на комбинированные установки. Кратко — используются ПТУ и ГТУ в единой системе, я досконально не изучал вопрос.

        #1188409
    • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
      12.02.2018:04:19

      Верховный Вас услышал, понял, но приказал-таки по-своему — создать комбинированные установки с более высоким КПД, нежели у ГТУ или ПТУ по отдельности.

      #1188412
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