Рекорды сельскохозяйственного экспорта России в 2019 г.

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Обзор достижений АПК России в экспортной сфере в этом году мы решили представить в разбивке на первичный сектор (сельское хозяйство и рыболовство) и переработку (пищевая промышленность). Российский экспорт сельхозпродукции продолжает показывать высокие результаты, хотя и не каждый год в каждом сегменте оказывается рекордным. Так, из-за снижения экспорта ключевого товара — зерна в 2019 г. по сравнению с рекордным 2018 г. общий экспорт сельхозпродукции также снизился, составив 14,6 млрд долл. против 16,2 млрд долл. год назад. Тем не менее, это стало вторым результатом в истории, а во многих других сегментах достигнуты абсолютно лучшие показатели.

Растениеводство

Экспорт зернобобовых в 2019 г. составил 1220 тыс. т (-10,2%), что уступает только показателям двух предыдущих лет. При этом были обновлены исторические максимумы по отгрузкам нута — 467 тыс. т (рост в 3,5 раза) и чечевицы — 151 тыс. т (+93%). В стоимостном выражении экспорт составил 359 млн долл. (+10,5%). Зернобобовые — одна из новых отраслей специализации России, до 2009 г. поставки не превышали 150 тыс. т, а последние несколько лет Россия прочно входит в первую пятёрку мировых экспортёров, причём по нуту в 2019 г. заняла первое место, опередив традиционно лидировавшую Австралию.

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Экспорт сои в 2019 г. составил 895 тыс. т (-6,7%), что уступает только историческому рекорду предыдущего года (960 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 278 млн долл. (-4,2%). Номинально Россия входит в первую десятку стран-экспортёров сои, но на фоне лидеров практически незаметна.

Экспорт семян подсолнечника в 2019 г. вырос в 7,6 раза и составил 707 тыс. т. Это наивысший показатель с 2001 г. (пик 1996 г. — около 1,8 млн т). Тем не менее, это составляет менее 5% урожая и совершенно не критично для перерабатывающей отрасли (в отличие от 90-х годов, когда вывозилось до трети урожая). В стоимостном выражении экспорт составил 251 млн долл. (рост в 4,9 раза). В мире Россия заняла третье место по экспорту подсолнечника после Румынии и Болгарии.

Экспорт семян льна в 2019 г. вырос на 37% и составил 547 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только пику 2016 г. (614 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 219 млн долл. (+49%). Россия в 2019 г. второй раз в новейшей истории вышла на первое место в мире по экспорту семян льна, опередив Канаду и Казахстан.

Экспорт рапса в 2019 г. составил 440 тыс. т (-10,6%), что уступает только историческому рекорду предыдущего года (492 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 176 млн долл. (-6,6%). В мировом масштабе это место во второй пятёрке ведущих экспортёров.

Для сравнения: пиковый экспорт всех маслосемян СССР составил 405 тыс. т в 1968 г. при доминировании подсолнечника.

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Экспорт свежих фруктов и ягод (включая бахчевые) в 2019 г. вырос на 7,6% до 162 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост фиксируется пятый год подряд. Основной объём вывоза приходится на бананы — 74 тыс. т (реэкспорт) и арбузы — 35 тыс. т, существенный вес имеют цитрусовые — 20 тыс. т (реэкспорт) и яблоки — 17 тыс. т (частично реэкспорт). В стоимостном выражении экспорт составил 84,2 млн долл. (+9,8%).

Экспорт картофеля в 2019 г. вырос на 80% и составил 333 тыс. т. Это новый исторический максимум (прежний рекорд — 222 тыс. т в 2016 г.). Основные поставки традиционно идут в Украину (Донбасс) и Азербайджан, существенные в 2019 г. были совершены в Молдавию, Сербию, Казахстан и Белоруссию. В стоимостном выражении экспорт составил 36,8 млн долл. (+62%). В мире Россия заняла место в начале второго десятка стран-экспортёров картофеля.

Экспорт свежих овощей в 2019 г. вырос на 21% и составил 164 тыс. т. Это новый исторический максимум, хотя по мировым меркам показатель небольшой, экспорт формируется главным образом спросом Донбасса. Основной объём вывоза приходится на репчатый лук — 72 тыс. т, морковь — 19 тыс. т, помидоры — 17 тыс. т, огурцы — 14 тыс. т и кочанную капусту — 13 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 32,1 млн долл. (+17,3%).Примечательно, что по репчатому луку второй год подряд фиксируется широкая география экспорта: в 2019 г., помимо традиционно лидирующей Украины (Донбасса), в число ведущих покупателей вошли Сербия, Молдавия и Румыния, существенные отгрузки были совершены в Польшу, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Ирак, Грузию, Монголию.

Для сравнения: СССР всех овощей и картофеля экспортировал в лучшие годы немногим более 100 тыс. т.

Экспорт овса в 2019 г. вырос почти в 2 раза до 115 тыс. т. Это новый рекорд для современной России (существенные поставки этого злака происходят редко), СССР последний раз имел сопоставимый по масштабу экспорт в 1961 г. (180 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 20,6 млн долл. (рост в 2,3 раза). В мировом масштабе данный объём позволил России войти в первую пятёрку экспортёров овса.

Экспорт гречихи в 2019 г. составил 64 тыс. т (-14,1% к 2018 г.). Это второй результат для современной России, а скорее всего, и за всё время, так как в ХХ в. спрос на гречку был очень локальным. В стоимостном выражении экспорт составил 18,8 млн долл. (+6,6%). В мире Россия третий год подряд и четвёртый раз в современной истории выступила крупнейшим экспортёром гречихи.

Рыболовство

Экспорт рыбы (не считая филе и приготовленной) в 2019 г. снизился на 3,5% и составил 1490 тыс. т, что уступает только прошлогоднему рекорду. В стоимостном выражении экспорт снизился на 2,8% и составил 2502 млн долл. (тоже второй результат в истории).

К сожалению, почти вся рыба вывозится в мороженом виде. Основными экспортными видами в 2019 г. были: минтай — 786 тыс. т (+9,5%), сельдь — 183 тыс. т (-19,2%), тихоокеанские лососи — 135 тыс. т (-33%), треска — 129 тыс. т (-0,5%), камбала, палтус и прочие камбалообразные — 51 тыс. т (-17,8%), сардины и шпроты — 49 тыс. т (+72%), скумбрия — 31 тыс. т (-22%).

Помимо фиксируемого таможней экспорта, есть ещё поставки вне зон таможенного контроля, по которым организации отчитываются Росстату. Такой рыбы сейчас отгружается 300-350 тыс. т в год, в 2000-е гг. было в 3 раза больше, тогда как экспорт через таможню, наоборот, был небольшим. С учётом этих поставок, общий экспорт рыбы в 2019 г. снизился на 7,3% до 1820 тыс. т на 3032 млн долл. (-7%) — третий результат в истории по весу (уступает ещё 2017 г.) и второй по стоимости.

Для сравнения: пиковый показатель экспорта СССР — 1041 тыс. т рыбы во всех видах в 1990 г.

В мире Россия немного уступает Норвегии по экспорту рыбы в тоннаже, но по стоимости проигрывает ей более чем в 2,5 раза и ещё уступает Швеции и Китаю.

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Экспорт разных морепродуктов (ракообразных, моллюсков и пр., не считая водоросли) вырос на 17,8% и составил 147 тыс. т. Это очередной исторический максимум. Рост идёт непрерывно с 2009 г. — как начала действовать новая система оформления. В стоимостном выражении экспорт вырос на 34% и составил 1747 млн долл. Более высокий рост стоимости связан с подорожанием крабов на мировом рынке.

В отличие от рыбы, большое количество морепродуктов вывозится и в более дорогом свежем виде, в 2019 г. на такую продукцию пришлось свыше ¼ экспорта в натуральном выражении, а ещё около 2% составили солёные и сушёные морепродукты (рыба в таком виде считается отдельно). Основными экспортируемыми видами морепродуктов были крабы — 73,4 тыс. т (+5%), кальмары — 33,6 тыс. т (рост в 2,4 раза), креветки — 20 тыс. т (+43%), морские ежи — 8,2 тыс. т (+1,2%) и гребешки — 4,6 тыс. т (-27%)

С учётом добавки Росстата общий экспорт морепродуктов вырос на 18% до 149 тыс. т на 1751 млн долл. (+33%) — это тоже рекордные показатели.

В мире по экспорту морепродуктов в тоннаже Россия находится в начале второго десятка стран, а по стоимости в 2019 г. вышла на 7-е место (опередив в том числе США и Таиланд).

© Фото из открытых источников

Животноводство

Экспорт мяса и субпродуктов (всех видов) в 2019 г. вырос на 17,1% до 362 тыс. т. Это очередной абсолютный рекорд! Четвёртый год подряд фиксируется значительный прирост в натуральном выражении (+53 тыс. т), а в целом положительная динамика отмечается с конца 2000-х гг. Основной объём вывоза приходится на мясо и субпродукты птицы — 210 тыс. т (+13%), субпродукты скота — 68 тыс. т (-2,2%) и, с этого года, свинину — 59 тыс. т (+76%), заметный вес имеет баранина — 12 тыс. т (+0,3%), прочих видов мяса (включая жир) вывозится в сумме 12 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт вырос на 42% и составил 623 млн долл., что стало следствием масштабной эпидемии АЧС в Китае, приведшей к дефициту мяса и сильному росту цен на него, и значительного роста отгрузок свинины. В мировом масштабе по экспорту мяса Россия находится в конце третьего десятка стран.

© Фото из открытых источников

Экспорт яиц в 2019 г. вырос на 0,9% до 33,7 тыс. т. Это новый рекорд для периода с 1930-х гг. В начале ХХ в. вывозилось много больше, средний экспорт Российской Империи в 1909-13 гг. превышал 200 тыс. т, СССР в 1925-29 гг. — 70 тыс. т. Рост отмечается пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 36,9 млн долл. (+4,7%).

Экспорт домашнего скота в 2019 г. вырос на 23% и составил 32,7 млн долл. Это новый абсолютный рекорд, ещё в 2010 г. экспорт составлял только 2 млн долл. Данные в головах менее показательны, так как, помимо видовых различий, скот может быть породным и обычным: было вывезено около 80 тысяч овец и коз, 30 тысяч голов крупного рогатого скота, 6,5 тысяч свиней и 2,5 тысячи лошадей.

Экспорт домашней птицы (живой) в 2019 г. вырос на 2,4% и составил 12,6 млн голов. У Российской Империи, судя по всему, экспорт был больше, но для последующего времени это рекорд. Правда, тогда живую птицу продавали в основном на еду (довезти животное было проще, чем мясо), а сейчас — на развод, в экспорте доминируют цыплята. Рост поставок продолжается восьмой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 13,5 млн долл. (-2%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, Trade Map и зарубежной внешнеторговой статистики и архивных статистических справочников.