Камышинский крановый завод освоил выпуск новых гидроцилиндров

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В рамках межзаводского взаимодействия в серийное производство запущено пять наименований гидроцилиндров телескопирования: КС-45724-8-63.900-2К-01, КС-55713-1 В.63.900-1, КС-55713-1К.63.900-01; КС-55715.63.800-3-01; КС-55715.63.900-3-01. Изготовление запасных частей для автокранов производство АО «Галичский автокрановый завод» и АО «Клинцовский автокрановый завод» включает в себя полный технологический цикл: от заготовительных до расточных операций на длинноходовых станках с полным инструментальным оснащением и жестким метрологическим контролем всех технологических переходов; испытаний на стендах, имитирующих работу гидроцилиндров под нагрузкой; уплотнений производства специализированных организаций-разработчиков новейших передовых технологий; и отгрузку в индивидуальной упаковке на ложементах.

Запущенные в «серию» гидроцилиндры на 100% обеспечат надежную работу всех узлов и механизмов автокранов, сделают спецтехнику долговечной и безопасной в эксплуатации.

ООО «Камышинский крановый завод» обладает необходимыми производственными мощностями для взаимного сотрудничества по выпуску гидроцилиндров по индивидуальным заказам.