АО «Энергокомплект» представило новое оборудование для горнодобывающей промышленности

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На минувшей неделе на базе филиала НПО «Слияние» — структурного подразделения АО «Энергокомплект» г. Санкт-Петербург, состоялся показ нового оборудования, собранного в п. Красная Горбатка Владимирской области. Данное оборудование — «магнитно-гравитационный сепаратор» — полностью собран из отечественных комплектующих и имеет промышленное исполнение, то есть обладает повышенной надежностью и может эксплуатироваться в сложных климатических условиях.

Процесс магнитной сепарации применяется при необходимости извлечь из молотой железной руды (рудного концентрата) ненужные сырьевые компоненты (обычно, песок и кварц). Нежелательные вещества негативно влияют на качество конечного продукта и существенно снижают его стоимость. Демонстрируемый МГС позволяет поднять стоимость конечного продукта (окатыша) в разы. За счет высокого качества рудного концентрата при запекании меняются свойства (пористость структуры поверхности) конечного продукта. Получается ожелезненный окатыш с содержанием железа более 90% (в руде среднего качества до сепарации 15-60%).

На мероприятии присутствовал заместитель директора по научной работе горного института Кольского научного центра — подразделения Российской Академии Наук (РАН) А.С. Опалев. Именно этот институт занимался разработкой новейшего варианта представляемого оборудования. «Это экспериментальный образец магнитно-гравитационного сепаратора, который изготовлен для проведения промышленных испытаний на одном из предприятий по переработке железорудной продукции в Казахстане, — рассказал Александр Сергеевич. — Суть работы заключается в том, что новый аппарат воплощен с применением новаторских конструкторских идей и новых материалов исполнения, а его качество — на уровне лучших образцов зарубежной техники. Мы планируем продвигать его не только на российских предприятиях, но и за рубежом. Это серьезный шаг в импортозамещении оборудования. Такие аппараты за рубежом не производятся, новая разработка позволит отечественным предприятиям существенно повысить качество производимой продукции, в частности, железорудных концентратов. Это весомая помощь российской экономике, которая позволит успешно конкурировать нашим предприятиям на международном рынке».

Подобное оборудование выпускается уже не первый год, но его качество оставляет желать лучшего. Процесс разработки нового образца МГС в Кольском научном центре шел уже давно, но только с появлением рыночной экономики появилась возможность создавать аппараты высокого качества, раньше не хватало хороших систем автоматизации. Кроме того, сегодня заинтересованные предприятия испытывают острую потребность в улучшении качества производимой продукции, поэтому, есть спрос — есть и предложение.

Выбор разработчиков пал на АО «Энергокомплект», как на производителя нового оборудования, тоже не случайно. Их сотрудничество длится уже около пяти лет. «Это предприятие в полной мере может обеспечить производство высококачественного оборудования с реализацией систем автоматизации», — считает А.С. Опалев.

Любое обогатительное предприятие РФ заинтересовано в таком оборудовании, а также в том, чтобы оно надежно работало, поэтому на его показ приехало много специалистов. «Сегодня мы продемонстрировали электротехнику, которая может быть использована с гарантией до 25 лет, — говорит А.В. Ефимов. — Если предприятия будут заинтересованы покупать у нас не только систему управления, но и сепараторы в комплекте, то возникнет потребность в создании нового производства, а значит, и новых рабочих мест».

В России порядка 7-8 крупных горно-обогатительных комбинатов (ГОК) и потребность в сепараторах на ближайшие 5 лет составит 250-300 штук, без учета новых строящихся производств. Например, на сегодняшний день у АО «ГорМашСервис» (генеральный директор присутствовал на показе образца) уже находятся в заказе 52 МГС, они частично изготавливаются в г. Воронеж. В случае перераспределения или получения новых заказов на сепараторы филиалом НПО «Слияния» в объеме 15-20 штук возникнет необходимость в строительстве нового производства. Будем надеяться, что оборудование, собранное в п. Красная Горбатка будет востребовано на предприятиях России.

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