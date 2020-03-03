Экспортные достижения машиностроения России в 2019 г. Часть 2: транспортные средства

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Экспорт продукции машиностроения в 2019 г. составил 33,3 млрд долл. Это на 0,6% или 0,21 млрд долл. меньше, чем год назад, однако после уточнения данных показатель по ЕАЭС должен увеличиться как минимум на 0,1-0,2 млрд долл. Таким образом, последние три года экспорт машиностроения стабилизировался на рекордном уровне 33-33,5 млрд долл. (таким же он был в 2013 г.). Вместе с тем, ситуация по товарным сегментам сильно различается, и в 2019 г. состоялось немало высоких экспортных достижений.

Рассмотрим подробнее ситуацию в секторе трансопртных средств и их комплектующих.

Часть 1: оборудование, техника, приборы

Автотехника и комплектующие

Экспорт легковых автомобилей в 2019 г. вырос на 16,8% до 109 тыс. штук, а в стоимостном выражении — на 24% до 1601 млн долл. В количественном выражении это лучший результат за последние 5 лет (существенный рост отмечается третий год подряд), значительно уступающий прежним рекордам, а в стоимостном выражении — сопоставимо с историческим рекордом 1992 г. (экспорт в дальнее зарубежье тогда составил 1,31 млрд долл., данные по поставкам в бывшие союзные республики есть только в количественном выражении, по стоимости они могли составить от 200 до 400 млн долл.).

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Экспорт прицепов в 2019 г. вырос на 5,5% до 11,6 тыс. штук. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 273 млн долл. (рост в 6,3 раза) за счёт крупных поставок специализированных прицепов.

Экспорт автомобильных шасси с двигателем в 2019 г. вырос на 5,9% до 50 млн долл. (1281 штука). Это лучший результат как минимум с 1994 г., причём почти весь этот период поставки не превышали 10 млн долл., выйдя на нынешний уровень только в 2018 г. с организацией сборки «КАМАЗов» в Узбекистане.

Экспорт автомобильных кузовов в 2019 г. вырос на 22% до 230 млн долл., второй год подряд показывая большой рост и обновляя исторический максимум. В количественном выражении отгрузки составили примерно 50 тыс. штук (в исходных данных много ошибок, прежде всего по Белоруссии), и этот показатель с большой вероятностью тоже является рекордным: экспорт автомобилей в разобранном виде из СССР не превышал 25 тыс. штук в год, а крупные кооперационные поставки кузовов из нашей страны в те времена трудно представить даже в рамках СЭВ.

Экспорт автозапчастей (основная номенклатура, классифицируемая в позиции ТНВЭД 8708) в 2019 г. вырос на 9,6% до 617 млн долл. Это третий результат в истории, уступающий только показателям 2008 и 2007 гг. (704 и 632 млн долл. соответственно). При этом поставки отдельных компонентов, таких как тормоза, системы подвески, сцепления, глушители и выхлопные трубы, стали максимальными по меньшей мере за последние 25 лет.

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Экспорт автомобильных световых устройств в 2019 г. вырос на 8,8% до 55,8 млн долл. Это новый рекорд для современной России, третий год подряд наблюдается значительный прирост.

Экспорт велосипедов в 2019 г. вырос на 33% до 130 тыс. штук. Это лучший результат с 1994 г., рекорд для современной России зафиксирован в 1992 г., когда было вывезено примерно 700 тысяч велосипедов, включая мопеды (сейчас считаются отдельно). В стоимостном выражении экспорт составил 10,1 млн долл. (+27%).

Железнодорожная техника

Экспорт железнодорожной техники и её специфических комплектующих в 2019 г. вырос на 1,6% до 859 млн долл. Это четвёртый результат в российской истории, уступающий только пикам 2011-2012 гг. (тогда был ажиотажный спрос на вагоны на постсоветском пространстве и тесная кооперация с Украиной) и 2008 г. (очень дорогая сталь сделала большими стоимостные показатели при гораздо более скромных, чем сейчас, количественных). В мировом масштабе Россия сохранила за собой 11-е место по экспорту железнодорожной техники, немного уступая Чехии и Италии, но опережая Францию и Японию.

© Фото из открытых источников

Экспорт грузовых вагонов в 2019 г. составил 11,1 тыс. штук. Это третий результат в истории, уступающий только рекорду 2018 г. (11,9 тыс. штук) и показателю 2012 г. (11-11,5 тыс. штук с корректировкой ошибки по Казахстану). Для сравнения: у СССР экспорт грузовых вагонов был небольшим, обычно не превышая 1 тыс. штук, активизировавшись лишь в последние несколько лет (в 1989 г. поставки самого массового их типа, полувагонов, составили 1,7 тыс. штук против обычных 200-300). Из общего объёма экспорта в 2019 г. полувагоны составили 3713 штук (-30%), саморазгружающиеся вагоны — 3687 штук (+15%), цистерны — 1075 штук (+21%), крытые вагоны — 996 штук (+5%), прочие виды вагонов (в основном платформы) — 1609 штук (+3%). В стоимостном выражении экспорт грузовых вагонов составил 366 млн долл. (+3,2%). В мире по экспорту грузовых вагонов Россия с 2014 г. входит в первую тройку стран.

© Фото из открытых источников

Экспорт пассажирских вагонов в 2019 г. составил 76,8 млн долл. Это второй результат за период с 1994 г., немного уступающий пику 2008 г. (79 млн долл.). По сравнению с предыдущим годом экспорт вырос в 2,1 раза, но для этого товара характерны сильные колебания поставок от года к году. Количественные показатели искажены бывшей в употреблении и нетиповой продукцией, а также ошибками по ЕАЭС.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и Trade Map.