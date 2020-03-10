ООО «Колнаг» выпускает стационарные смесители кормов объемом 12 кубометров

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Компания «Колнаг» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») развивает в Московской области производство оборудования, которое может использоваться как стационарный смеситель кормов, так и смеситель-кормораздатчик.

Смеситель-кормораздатчик легко подключается к стационарному приводу как к трактору.Комплект состоит из стационарного привода и подключаемого к нему смесителя-кормораздатчика Trioliet Solomix 2 12ZK. Стационарный привод оснащен электродвигателем, гидросистемой и электроуправлением, что заменяет подключение к трактору и позволяет полностью использовать все функции смесителя.Смеситель-кормораздатчик может поставляться только для стационарной установки, без оси и колес, а также в обычном виде, позволяющем его использовать с трактором, как обычный смеситель-кормораздатчик.

В любом исполнении действует электронная система взвешивания. За основу этого комплекта был взят двухшнековый смеситель-кормораздатчик Trioliet Solomix 2 12ZK, как самая популярная у российских фермеров модель этой серии и этого объема.

Смеситель-кормораздатчик легко подключается к стационарному приводу, как к трактору. © kolnag.ru

Привод имеет компактные размеры. © kolnag.ru

Монтаж электроуправления. © kolnag.ru