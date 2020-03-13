Рекорды российского экспорта потребительских товаров в 2019 г.

В заключительном товарном обзоре экспортных достижений России в 2019 г. мы собрали продукцию разных отраслей, которую можно отнести к товарам широкого потребления. В основном это продукция лёгкой промышленности, а также химии, металлообработки и т. д. Товары, которые уже были рассмотрены в других отраслевых обзорах, приведены в конце справочно.

Для рассматриваемой категории товаров характерны две особенности. Во-первых, значительную их часть производят иностранные компании — однако это не только не умаляет, но и подчёркивает заслуги нашей страны: развитие экспорта свидетельствует о наших возможностях выпускать конкурентоспособный продукт. Во-вторых, по большинству товаров заметную часть поставок составляет реэкспорт (где-то на него приходится 10%, где-то — 40-50%) — отделить его с помощью обычной статистики не представляется возможным, но товары с доминированием реэкспорта (как, например, пылесосы или телефоны) мы не рассматривали. Ничего зазорного в реэкспорте нет — это обычная практика для многих стран и монетизация своего географического положения и транспортно-логистических возможностей, так что тоже определённого рода достижение.

Далее рассмотрим наиболее интересные достижения России в экспорте этой продукции. Товары расположены по убыванию стоимости.

Ввиду большой значимости поставок в ЕАЭС в общем экспорте анализируемых товаров мы прибегли к более тщательной проверке товаропотоков и сделали много корректировок явных ошибок в данных, причём не только количественных показателей, в которых такие ошибки регулярны, но в ряде случаев и стоимостных. Чтобы не загромождать текст, примечания у исправленных показателей исключили.

Частые ошибки в количественных показателях торговли с ЕАЭС — следствие упрощённой системы декларирования и отсутствия у курирующих ведомств (прежде всего ФТС России) возможности требовать исправления ошибочных данных (в обычной внешней торговле такая возможность есть, там ошибки минимальны). Стоимостные параметры сопряжены с финансовой отчётностью, и по ним дисциплина значительно выше.

Экспорт одежды всех видов в 2019 г. вырос на 18,4% до 482 млн долл. Это новый исторический максимум, при этом после уточнения данных по ЕАЭС показатель может возрасти ещё примерно на 20 млн долл. Величина прироста экспорта в 2019 г. составила 75 млн долл., что практически повторяет рекорд 2013 г. (76 млн долл.), а после уточнения данных должно его превзойти. Наибольший абсолютный прирост показали поставки текстильной верхней одежды, свитеров и жилетов, женских и мужских костюмов, чулочно-носочных изделий, спецодежды.

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Экспорт мебели в 2019 г. вырос на 14,5% до 257 тыс. т. Второй год подряд обновляется исторический максимум, шестой год подряд фиксируется существенный прирост; по сравнению с началом 2010-х гг. поставки почти удвоились. В стоимостном выражении экспорт вырос на 15,2% до 432 млн долл., что стало новым рекордом, значительно превзошедшим прежний пик 2008 г. (394 млн долл.).

© Фото из открытых источников

Экспорт моющих и чистящих средств в 2019 г. вырос на 9,8% до 309 тыс. т. Это новый исторический максимум после 3 лет стабильных поставок. В поставках доминирует продукция для розничной продажи. В стоимостном выражении экспорт составил 270 млн долл. (+16,5%), что заметно ниже пиков 2008 г. (338 млн долл.) и 2014 г. (примерно 300 млн долл.).

© Фото из открытых источников

Экспорт обуви в 2019 г. вырос на 15,5% до 25,3 млн пар (после уточнения данных по ЕАЭС показатель может возрасти ещё примерно на 0,2-0,3 млн пар). Это новый исторический максимум, рост идёт седьмой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 263 млн долл. (+16,1%).

© Фото из открытых источников

Экспорт подгузников, прокладок и схожих изделий в 2019 г. вырос на 11,6% до 62,9 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост поставок последние 10 лет идёт практически непрерывно — лишь в 2017 г. было зафиксировано небольшое снижение. Заметный экспорт данной продукции начался только в 2006 г., но лишь в 2011 г. превысил 10 тыс. т в год. В стоимостном выражении экспорт составил 237 млн долл. (+13,2%), превзойдя рекорд 2014 г.

Экспорт средств для волос в 2019 г. вырос в количественном выражении на 11,8% до 65 тыс. т, а в стоимостном — на 16,6% до 234 млн долл. Оба показателя стали новыми историческими максимумами, при этом предыдущий пик 2013 г. в стоимостном выражении был превыше ещё в 2017 г., а в количественном — только сейчас. Рост экспорта в обоих измерениях фиксируется четвёртый год подряд.

© Фото из открытых источников

Экспорт средств для макияжа и ухода за кожей в 2019 г. вырос в количественном выражении на 9,5% до 19,1 тыс. т, а в стоимостном — на 15,4% до 203 млн долл. Оба показателя стали рекордными в истории. В количественном выражении рост экспорта фиксируется пятый год подряд, в стоимостном — четвёртый.

Экспорт мыла и аналогов (гелей для душа, а также, по странной причуде классификатора, влажных салфеток) в 2019 г. вырос на 7,2% до 80,5 тыс. т. Это новый исторический максимум, немного превысивший рекорд 2016 г. (80,3 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 113 млн долл. (+7,2%), что стало новым рекордом, превзошедшим пик 2013 г. (106 млн долл.).

© Фото из открытых источников

Экспорт дезодорантов и антиперсперантов в 2019 г. вырос на 35% до 15,1 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 99,7 млн долл. (+40%).

Экспорт игрушек в 2019 г. вырос на 12% до 84,9 млн долл. Это очередной исторический максимум. В 2010-е гг. экспорт имеет устойчивую тенденцию к росту (только в 2015 г. было небольшое снижение), по сравнению с 2010 г. поставки выросли в 5 раз.

Экспорт бытовых стеклянных изделий в 2019 г. вырос на 8,1% до 45 тыс. т. Это новый исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 59 млн долл. (+9,4%).

Экспорт предметов домашнего обихода из пластмасс (посуды, туалетных принадлежностей и т. п. ) в 2019 г. вырос на 19,1% до 13,3 тыс. т. Это новый исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 52,9 млн долл. (+19,2%).

Экспорт кухонных изделий из чёрных металлов в 2019 г. вырос на 6,8% до 16 тыс. т. Это очередной исторический максимум, по сравнению с 2013 г. поставки почти удвоились. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 50 млн долл. (+12,6%).

Экспорт чемоданов, сумок, кошельков, футляров и схожих изделий в 2019 г. вырос на 6,4% до 45,6 млн долл. Это новый исторический максимум, рост фиксируется четвёртый год подряд.

Экспорт спортинвентаря в 2019 г. вырос на 12% до 45,1 млн долл. Третий год подряд обновляется исторический максимум, в 2000-е гг. экспорт не превышал 15 млн долл.

Экспорт бытовых электромеханических устройств (мясорубки, соковыжималки и т. п. ) в 2019 г. вырос на 10,3% до 42,4 млн долл. Это новый исторический максимум.

Экспорт кухонных изделий из алюминия в 2019 г. вырос на 23% до 5,1 тыс. т. Это лучший результат как минимум за последние 25 лет (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 30,4 млн долл. (+22%).

Экспорт мебельных принадлежностей (матрасов, подушек и т. п. ) в 2019 г. вырос на 16,5% до 6,1 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 21% до 26,4 млн долл. Оба показателя стали рекордными в истории.

Экспорт освежителей воздуха и схожей продукции в 2019 г. вырос на 12% до 11,6 тыс. т. Это очередной исторический максимум, поставки растут непрерывно с 2008 г. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 24,5 млн долл. (+13%).

Экспорт средств для чистки и полировки в 2019 г. вырос на 17,3% до 13,2 тыс. т. Это лучший результат в новейшей истории России, третий год подряд фиксируется значительный прирост. В стоимостном выражении экспорт составил 16,5 млн долл. (+6,8%).

Экспорт бытовых газовых плит (и схожих устройств) в 2019 г. вырос на 14,4% до 144 тыс. штук. Это лучший результат как минимум за последние 25 лет (более ранних данных нет). Рост отмечается восьмой год подряд, за это время поставки выросли в 3,7 раза. В стоимостном выражении экспорт составил 14,8 млн долл. (+11,2%), это тоже многолетний рекорд.

Экспорт ковров и текстильных напольных покрытий в 2019 г. вырос на 36% до 4,14 тыс. т (примерно 3,8 млн кв. м). Это лучший результат как минимум за последние 26 лет, значительно превосходящий прежний пик 2007 г. (3,31 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 12,3 млн долл. (+25%).

Экспорт зубных щёток в 2019 г. вырос на 6,1% до 26,4 млн штук. Это очередной исторический максимум, рост идёт всё нынешнее десятилетие, при этом до 2015 г. поставки не превышали 5 млн штук. В стоимостном выражении экспорт составил 12,3 млн долл. (+9,7%).

Экспорт ручек, фломастеров и карандашей в 2019 г. вырос на 13,5% до 12,3 млн долл. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет), рост идёт четвёртый год подряд.

Экспорт художественных красок в 2019 г. вырос на 12,2% до 1896 тонн. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг., рост отмечается четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 11,5 млн долл. (+7,5%).

Экспорт тряпок для уборки в 2019 г. вырос на 42% до 1269 тонн. Это новый исторический максимум, немного превзошедший прежний рекорд 1998 г. (1255 тонн), когда были налажены крупные поставки в США; существенный прирост отмечается четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 8,7 млн долл. (+42%).

Экспорт музыкальных инструментов в 2019 г. вырос на 57% до 8 млн долл. Это лучший результат как минимум за последние 26 лет (более ранних данных нет), второй год подряд фиксируется резкий рост, в том числе в дальнее зарубежье (США, Германия и др.).

Также повторим информацию по потребительским товарам, приведённую ранее в других отраслевых обзорах.

Экспорт бытовых стиральных машин в 2019 г. составил 1827 тыс. штук, что совсем немного уступает абсолютному рекорду предыдущего года (1833 тыс. штук). Докризисный уровень современные поставки превышают 2,5-3 раза. В стоимостном выражении экспорт составил 333 млн долл. (-0,9%). В мире по экспорту стиральных машин Россия в 2019 г., по предварительным данным, разделила пятое место с Италией, уступив только Китаю, Польше, Турции и Таиланду.

Экспорт бытовых холодильников в 2019 г. вырос на 0,6% до 733 тыс. штук, немного улучшив прошлогодний рекорд для современной России. Пиковый показатель экспорта СССР — 1341 тыс. штук в 1988 г., но какая часть этого была обеспечена Россией — информации нет. В стоимостном выражении экспорт составил 172 млн долл. (-6,3%).

Экспорт бумажных гигиенических и хозяйственных изделий в 2019 г. вырос на 11,9% до 63 тыс. т. Это очередной исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 80,2 млн долл. (+11,7%).

Экспорт тетрадей и блокнотов вырос на 23% до 14,8 тыс. т. Это уступает только пику 2002-2004 гг. (18-19,5 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 25,6 млн долл. (+13,2%), превзойдя рекорд 2004 г.

Экспорт бумажной посуды вырос на 36% до 4,2 тыс. т. Это лучший результат в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 13,4 млн долл. (+22%),

Экспорт велосипедов в 2019 г. вырос на 33% до 130 тыс. штук. Это лучший результат с 1994 г., рекорд для современной России зафиксирован в 1992 г., когда было вывезено примерно 700 тысяч велосипедов, включая мопеды (сейчас считаются отдельно). В стоимостном выражении экспорт составил 10,1 млн долл. (+27%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и зарубежной внешнеторговой статистики.