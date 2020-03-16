«Газпром нефть» почти вдвое снизила стоимость добычи аналога сланцевой нефти

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Технологический центр «Бажен» (дочернее общество «Газпром нефти») сократил стоимость добычи нефти баженовской свиты с 30 до 16 тысяч рублей за тонну. Рентабельный уровень добычи в 8,5 тысяч рублей за тонну планируется достичь уже в 2021 году.

По итогам 2019 года «Газпром нефть» в 2,5 раза увеличила добычу нетрадиционной нефти в сравнении с 2018-м. Совершенствование технологий разработки свиты* позволило предприятию практически вдвое сократить стоимость добычи баженовской нефти — с 30 тысяч рублей за тонну на старте проекта в 2017 году до 16 тысяч рублей за тонну в 2019-м, что, в свою очередь, на 20% ниже уровня 2018 года.

Повышение эффективности освоения «трудной» нефти было достигнуто благодаря развитию инновационных инструментов и внедрению новых подходов к разработке баженовской свиты. В 2019 году технологический центр «Бажен» продолжил совершенствование технологии гидроразрыва пласта (ГРП)** в нетрадиционных залежах. Число стадий высокотехнологичного ГРП в интервале баженовской свиты впервые в российской нефтедобывающей отрасли достигло 18. При этом скорость закачки жидкости в скважину была увеличена в 3 раза — до 14 кубометров в минуту, а объем подаваемой смеси — в 6 раз, до 2 тысяч кубометров. В прошлом году также были успешно испытаны первый отечественный комплекс для геофизических исследований скважин, несколько новых буровых растворов и вспомогательные технические средства для проведения ГРП. Предприятием был успешно протестирован новый тип жидкости для ГРП на основе ксантановой камеди. Его использование позволило увеличить дебит в 1,5 раза.

В 2019 году технологический центр «Бажен» впервые в истории российской нефтедобычи без использования роторно-управляемых систем пробурил в баженовском интервале скважину с горизонтальным стволом протяженностью более 1,5 тысяч метров. Для этого был использован комбинированный бурильный инструмент и буровой раствор на углеводородной основе для снижения трения. Мероприятия в области совершенствования технологий бурения позволили предприятию сократить сроки строительства высокотехнологичных скважин на 13% — с 63 до 54 суток.

«Создание рентабельных технологий разработки запасов „трудных“ углеводородов является задачей всероссийского масштаба. От ее решения зависит как получение доступа к значительным ресурсам баженовской свиты, так и укрепление целого ряда связанных с нефтедобывающим сектором отраслей экономики. Результаты 2019 года демонстрируют, как национальный проект „Бажен“ дает мощный импульс развитию российских технологий бурения, высокотехнологичного гидроразрыва пласта и других инновационных продуктов. Эти разработки будут как тиражироваться на другие месторождения со сложной геологией по всей стране, так и способствовать повышению конкурентоспособности российской нефтегазодобывающей индустрии на мировом рынке».

Алексей Вашкевич глава дирекции по технологическому развитию «и».