В Свердловской области запущено первое в России производство особо крупных прокатных валков

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Кушвинский завод прокатных валков (КЗПВ, Свердловская область) — запустил первое в России серийное производство особо крупных прокатных валков из чугуна весом свыше 30 т.

Около 50% продукции пойдет на экспорт в Индию, Канаду и США.

До настоящего времени в России не было предприятий, которые серийно выпускали прокатные валки особо крупных размеров массой 30 т и более. Внутренний спрос удовлетворялся за счет зарубежных производителей, в первую очередь из Германии, США, Китая и Бельгии.

КЗПВ с помощью модернизированного обрабатывающего центра Waldrich Coburg создал первое в России производство прокатных валков массой более 30 т. Подобный центр по уровню оснащения и грузоподъемности является единственным в стране и одним из трех установленных в мире. Благодаря запуску производства доля зарубежных производителей на этом рынке снизится до 40%.

Создание этого производства стало возможно за счет льготного займа по федерально-региональной программе «Проекты развития». В конце 2018 г. предприятие получило 61 млн руб. от федерального Фонда развития промышленности и 26 млн руб. от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Общий бюджет проекта составил 200 млн руб.

«Льготный заем Фонда развития промышленности позволил нашему заводу создать новые производственные мощности, повысить конкурентоспособность продукции, поддержать развитие импортозамещения в России и расширить экспорт отечественных товаров», — поделился генеральный директор «Кушвинского завода прокатных валков».

Прокатный валок является рабочей частью прокатного стана — комплекса оборудования, в котором проходит деформация металла. Проходя между прокатными валками, металл обжимается и вытягивается, приобретая требуемый размер и форму, например, листа, полос и лент.

Основными заказчиками чугунных прокатных валков весом 30 т и выше выступят металлургические предприятия, в том числе Северсталь, НЛМК, Челябинский металлургический комбинат. Кроме того, порядка 50% продукции компания будет отправлять металлургам Индии, Канады, США и Таиланда.