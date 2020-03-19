Новости по строительству рыболовных судов

1. На судостроительном заводе «Восточная верфь» (г. Владивосток) заложены 2 траулера. Еще одно рыболовное судно в корпусе построено. Спуск запланирован на сентярь 2020 года.

Видимо, речь идет о краболове проекта 03141. Его фото на нашем сайте поделился один из пользователей, но потом почему-то удалил. Ну, раз не хочет, ограничемся фото закладки.

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2. В феврале 2020 года на «Хабаровском судостроительном заводе» также началась резка металла для краболовов проекта 03141.

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Первая закладка намечена на апрель 2020 года. Сразу после будет заложен второй краболов.

Картинки по запросу "восточная верфь краболов" © s12.stc.all.kpcdn.net

Промысловые суда проекта 03141 предназначены для промысла краба и креветки ловушками, хранения улова в охлажденной морской воде, с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

Судно для добычи краба проекта 03141 — справка:

Класс судна — (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel

Длина наибольшая — 63,27 м

Ширина — 10,6 м

Высота борта (до верхней палубы) — 4,6 м

Валовая вместимость — 1048 т

Мощность ГД — 1618 кВт

Cкорость — 14 уз

Экипаж — 21 чел.

Автономность — 45 сут.

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3. На судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) продолжается достройка на воде головного ярусолова проекта MT-1112XL «Гандвик-1».

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Ярусолов-процессор предназначен для высокотехнологичного и экологического способа лова с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Проект ярусолова разработала компания «Marin Teknikk AS» (Норвегия), судно будет оснащено современным оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2200 т.

Главные размерения: длина — 58.6 м, ширина — 13 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Автономность: 45 суток

Экипаж: 30 человек

Производительность: добыча — 30 тонн рыбы в сутки, заморозка — 24 тонны в сутки.

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