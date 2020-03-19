Новости по строительству рыболовных судов
1. На судостроительном заводе «Восточная верфь» (г. Владивосток) заложены 2 траулера. Еще одно рыболовное судно в корпусе построено. Спуск запланирован на сентярь 2020 года.
Видимо, речь идет о краболове проекта 03141. Его фото на нашем сайте поделился один из пользователей, но потом почему-то удалил. Ну, раз не хочет, ограничемся фото закладки.
2. В феврале 2020 года на «Хабаровском судостроительном заводе» также началась резка металла для краболовов проекта 03141.
Первая закладка намечена на апрель 2020 года. Сразу после будет заложен второй краболов.
Картинки по запросу "восточная верфь краболов" © s12.stc.all.kpcdn.net
Промысловые суда проекта 03141 предназначены для промысла краба и креветки ловушками, хранения улова в охлажденной морской воде, с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.
Судно для добычи краба проекта 03141 — справка:
- Класс судна — (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel
- Длина наибольшая — 63,27 м
- Ширина — 10,6 м
- Высота борта (до верхней палубы) — 4,6 м
- Валовая вместимость — 1048 т
- Мощность ГД — 1618 кВт
- Cкорость — 14 уз
- Экипаж — 21 чел.
- Автономность — 45 сут.
3. На судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) продолжается достройка на воде головного ярусолова проекта MT-1112XL «Гандвик-1».
Ярусолов-процессор предназначен для высокотехнологичного и экологического способа лова с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Проект ярусолова разработала компания «Marin Teknikk AS» (Норвегия), судно будет оснащено современным оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова.
Технические характеристики:
- Водоизмещение: 2200 т.
- Главные размерения: длина — 58.6 м, ширина — 13 м.
- Максимальная скорость хода: 13 узлов
- Автономность: 45 суток
- Экипаж: 30 человек
- Производительность: добыча — 30 тонн рыбы в сутки, заморозка — 24 тонны в сутки.
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