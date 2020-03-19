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Судостроение и судоходство

Новости по строительству рыболовных судов

1. На судостроительном заводе «Восточная верфь» (г. Владивосток) заложены 2 траулера. Еще одно рыболовное судно в корпусе построено. Спуск запланирован на сентярь 2020 года.

Видимо, речь идет о краболове проекта 03141. Его фото на нашем сайте поделился один из пользователей, но потом почему-то удалил. Ну, раз не хочет, ограничемся фото закладки.

 © phototass3.cdnvideo.ru

Источник.

2. В феврале 2020 года на «Хабаровском судостроительном заводе» также началась резка металла для краболовов проекта 03141.

 © aohsz.com

Первая закладка намечена на апрель 2020 года. Сразу после будет заложен второй краболов.

Картинки по запросу "восточная верфь краболов"Картинки по запросу "восточная верфь краболов" © s12.stc.all.kpcdn.net

Промысловые суда проекта 03141 предназначены для промысла краба и креветки ловушками, хранения улова в охлажденной морской воде, с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

Судно для добычи краба проекта 03141 — справка:

  • Класс судна — (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel
  • Длина наибольшая — 63,27 м
  • Ширина — 10,6 м
  • Высота борта (до верхней палубы) — 4,6 м
  • Валовая вместимость — 1048 т
  • Мощность ГД — 1618 кВт
  • Cкорость — 14 уз
  • Экипаж — 21 чел.
  • Автономность — 45 сут.

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3. На судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) продолжается достройка на воде головного ярусолова проекта MT-1112XL «Гандвик-1».

 © 2020.f.a0z.ru

Ярусолов-процессор предназначен для высокотехнологичного и экологического способа лова с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Проект ярусолова разработала компания «Marin Teknikk AS» (Норвегия), судно будет оснащено современным оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова.

Технические характеристики:

  • Водоизмещение: 2200 т.
  • Главные размерения: длина — 58.6 м, ширина — 13 м.
  • Максимальная скорость хода: 13 узлов
  • Автономность: 45 суток
  • Экипаж: 30 человек
  • Производительность: добыча — 30 тонн рыбы в сутки, заморозка — 24 тонны в сутки.

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Ярусолов, краболов, MT-1112XL, 03141
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