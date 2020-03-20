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Армия и Флот

Изготовлены первые серийные танки Т-90М

Как сообщил 19 марта 2020 года телеканал «Звезда», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подготовило к отправке в Москву танки Т-90М «Прорыв». Боевые машины примут участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили «Звезде» на предприятии.

Прорыв1Прорыв1 © ic.pics.livejournal.com

Первые серийные танки Т-90М, изготовленные для Министерства обороны России, в малярно-сдаточном цеху головного предприятия АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Нижний Тагил, март 2020 года © кадр из видео ОТВ / ОТР (via vk.com/milinfolive )

Всего 9 Мая по брусчатке Красной площади проедут пять типов танков. Помимо Т-90М это Т-34-85, Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты, Т-80БВМ и Т-14 «Армата».

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники продемонстрируют впервые.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» в Кубинке 24 августа 2017 года Министерством обороны России был заключен с НПК «Уралвагонзавод» контракт на поставку 30 танков Т-90М («Объект 188М»). Согласно опубликованным данным, из 30 танков Т-90М данного первого контракта десять должны быть машинами новой постройки, а остальные 20 будут переоборудованы в ходе капитального ремонта и модернизации из танков Т-90. По условиям контракта, поставка 30 указанных танков Т-90М должна была быть произведена в 2018-2019 годах, однако фактически поставка их Министерству обороны будет начата только в 2020 году.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» 21 августа 2018 года Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на поставку 30 танков Т-90М, подлежащих модернизации из танков Т-90, с заявленным сроком поставок в 2019 году. Наконец, 28 июня 2019 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на модернизацию до уровня Т-90М еще 100 танков Т-90А.

Также сообщалось, что в 2020 году возможно подписание контракта на производство и модернизацию еще около сотни танков Т-90 до уровня Т-90М.

Прорыв2Прорыв2 © ic.pics.livejournal.com

Прорыв5Прорыв5 © ic.pics.livejournal.com

Первые серийные танки Т-90М, изготовленные для Министерства обороны России, в малярно-сдаточном цеху и на отгрузке с головного предприятия АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Нижний Тагил, март 2020 года © кадр из видео ОТВ / ОТР (via vk.com/milinfolive )
Источник: https://bmpd.livejournal.com/3963388.html

Т-90, Уралвагонзавод
  • Нет аватара MusclePump
    20.03.2009:22:50

    Такое ощущение что Уралвагонзавод новые танки производит только для парадов.

    Надеюсь не получится так что для парада пару десятков сделают, а в войска потом нихрена серийно не будет идти.

    Пять лет прошло с момента как изготовили Армату для парада и ни одного в войсках нету. Как бы и этот «Прорыв» не оказался «Тормозом».

    30 указанных танков Т-90М должна была быть произведена в 2018-2019 годах, однако фактически поставка их Министерству обороны будет начата только в 2020 году

    Срыв сроков. Как бы и в 2020 не сорвали. По моему на Уралвагонзаводе проблемы с кадрами или с производственными мощностями в серийном (не для парадов) производстве новых танков.

    Отредактировано: MusclePump~09:27 20.03.20
    #1192658
    • Нет аватара Юрген
      20.03.2009:25:42

      Поживем — увидим.

      #1192659
      • Нет аватара MusclePump
        20.03.2009:59:50

        Просто уже надоела эта парадная показуха.

        Это мы еще забыли про «Коалиция-СВ». Техника хорошая и поэтому должна серийно поставляться в войска, а не модернизированное старье.

        Отредактировано: MusclePump~10:01 20.03.20
        #1192661
        • Сергей Бородачёв Сергей Бородачёв
          20.03.2010:57:47

          как у вас всё просто. даже вот у первой экономики мира, до сих пор на вооружении старьё модернизированное и ничего ,а проекта танка 4 -го поколения у них даже и в проекте ещё нет

          #1192665
          • Нет аватара Jub
            20.03.2011:00:53

            даже вот у первой экономики мира, до сих пор на вооружении старьё модернизированное и ничего

            У первой (на самом деле нет, Китай их давно обогнал, да и уровень жизни в США бывает очень разный) экономики мира на вооружении ОДНА модель танка.

            Когда уже у нас прекратится зоопарк?

            #1192666
            • Сергей Бородачёв Сергей Бородачёв
              20.03.2011:10:18

              на вооружении ОДНА модель танка

              у нас то же одна

              #1192668
            • Нет аватара Юрген
              20.03.2011:10:51

              Зоопарк? Т-72 разных модификаций и Т-80.

              #1192669
              • Нет аватара Jub
                20.03.2011:18:22

                Т-72 разных модификаций и Т-80

                Да ладно? Активно используются: Т-55 (в последние годы на учениях не видно, но на базах есть), Т-62 трех (Т-62, Т-62М, не знаю как называется с новой пушкой по ОКР Основа-У) модификаций, Т-72 незнамо скольки модификаций, Т-80 четырех модификаций, Т-90 вроде тоже четырех, плюс скоро прибавится Армата.

                Т-10 двух модификаций и Т-64 двух модификаций есть на складах, но про реальное использование после 1991 не слышал.

                Отредактировано: Jub~11:20 20.03.20
                #1192671
                • Нет аватара Юрген
                  20.03.2011:21:12

                  Так и у американцев на базах есть.

                  Вы считайте что есть в линейных частях. А там Т-72 и Т-80. Ну, Т-90, который при желании можно в модификацию Т-72 определить.

                  #1192672
          • Нет аватара MusclePump
            20.03.2011:42:03

            Сергей Бородачёв, если мы разработали новое поколение бронетехники и она успешно прошла испытания, то надо поставлять в войска, а то какой смысл в разработки? Для парадов?

            Отредактировано: MusclePump~11:42 20.03.20
            #1192678
            • Сергей Бородачёв Сергей Бородачёв
              20.03.2012:06:07

              успешно прошла испытания

              так вот именно, ещё не прошла испытания .машина новая с многочисленными новыми технологиями которые до сих пор не использовались в танкостроении, машина сырая с наверняка кучей «детских болячек».да и не потянет сейчас наша экономика с закупкой тысяч этих дорогих машин,хотя контракт на поставку первой партии уже подписан ,по сравнению с другими странами это большой прорыв.мы первая страна в мире кто произвёл в железе танк 4 -го поколения и работа в этом направлении ведётся ,что ещё нужно?

              #1192681
              • Нет аватара Юрген
                20.03.2012:13:28

                хотя контракт на поставку первой партии уже подписан ,по сравнению с другими странами это большой прорыв.

                Я даже больше скажу, согласно контракту эта партия еще в 2018 г должна была быть поставлена.

                #1192684
        • Нет аватара Юрген
          20.03.2011:17:41

          Просто уже надоела эта парадная показуха.

          С этим согласен. На парады надо выкатывать то, что есть в войсках, а не то, что будет когда-нибудь, может быть. А то на форумах «Арматами» уже давно все «Абрамсы» пожгли.

          Тогда ожидание не быдет так сильно расходиться с реальностью.

          Но вообще Т-72 обр 2016 примерно на уровне Абрамса SEP.V2, как я думаю.

          #1192670
    • Strange Hunter Strange Hunter
      20.03.2011:27:32

      В советские времена хуже было — танки спешно пускали в производство, сроки всё равно срывали, по количеству до заказанного тоже не дотягивали, а потом вымученные «сырые» машины с кучей брака и недоделок отправляли в войска где с ними несколько лет мучились после чего отправляли на хранение. Например Т-54: испытания прошёл в начале 1945 года, серийное производство должно было начаться в 1946, сделали раз в пять меньше чем было заказано и с таким качеством, что хоть сразу в переплавку, потом ещё года 3-4 с освоением маялись, в это время танк модернизировался что опять же сказалось на производстве, в результате массовым оно стало только к 1955 году, через 10 лет после принятия на вооружение, причём это был уже во многом другой танк отличающийся от исходного примерно как Т-90М от первой модификации Т-72.

      #1192673
      • Нет аватара MusclePump
        20.03.2011:37:58

        Не согласен. Качество советского оружия было на высоте что до сих пор используют.

        СССР выпускал танки тысячами и причем новых, а не модернизированных т. е. делал с нуля начиная из обработки куска стали, а сейчас Уралвагонзавод берет старый Т-72 и ставит обновы.

        Отредактировано: MusclePump~11:44 20.03.20
        #1192676
        • Strange Hunter Strange Hunter
          20.03.2011:47:50

          Ну и зачем ты эту хрень уровня «в СССР всюду текли молочные реки в кисельных берегах» написал?

          #1192679
        • Нет аватара gritsevsky
          20.03.2012:36:57

          Не согласен. Качество советского оружия было на высоте что до сих пор используют.

          Поинтересуйтесь историей Т-72. Почему вообще этот танк появился. А появился он как «эрзац» замена революционному Т-64, который много лет не могли довести до ума. Первоначально предполагалось выпускать на всех заводах именно Т-64. И только из-за того что его никак не могли довести до ума тагильчанам разрешили выпускать хоть и не такой продвинутый как Т-64 но зато намного более надежный Т-72. По той же причине при наличии революционного Т-64 продолжали гнать в серии устаревший, но надежный Т-62.

          Качество советского оружия было разным на разных этапах выпуска. Т-44 так и не довели до приемлемой надежности хотя и выпускали серийно. Т-54 первых выпусков был настолько ненадежен что его серийное производство временно прекращали. Т-54 официально приняли на вооружение в 1946 году, а массовый выпуск начали только в 1950.

          #1192691
    • Нет аватара Alekseef
      20.03.2013:48:53

      Для этого и модернизировали Т-90 что бы не производить дорогой Т-14

      #1192708
  • Rinat Rakhmatullin
    20.03.2012:30:50

    Согласно статьи УВЗ должен уже 250 танков Т-90М и только спустя 4 года после подписания контракта поступит дай бог 10 танков в армию. Фактически УВЗ смог модернизировать только 10 танков за 4 года. Предполагаю, что топ-менеджмент УВЗ крайне не эффективно управляет компанией. То что Минобороны продолжает заключать новые контракты при не выполненных старых контрактах это ещё пол беды, а вот если они ещё и оплачиваются вовремя то это уже распил бюджета.

    #1192689
  • Rinat Rakhmatullin
    20.03.2012:40:07

    Видел по телеку как женщина красит пуливизатором эти танки, предполагаю, что краска продержится максимум до конца парада, а потом можно заново на покраску отправлять на УВЗ.

    #1192693
    • MM5 MM5
      20.03.2012:45:13

      «предполагаю»?! Да Вы шаман однако!

      #1192695
      • Rinat Rakhmatullin
        20.03.2013:09:51

        предположение человека строится на его знаниях и опыте, для этого не нужно быть шаманом. Есть определённые технологии нанесения лакокрасочных покрытий.

        #1192699
    • Нет аватара Cinik
      20.03.2012:59:52

      А вы реально думаете, что воевать будут танки, выкрашенные как для парада?

      #1192697
      • Rinat Rakhmatullin
        20.03.2013:16:10

        конечно же нет. но металл должен быть защищён и покрытие должно наносится качественно. Через год снова на парад и так каждый год нужно красить весь танк заново. Конечно же потом раздадут кисточки и танкисты будут получать новый боевой опыт. Но зачем делать то, что потом придётся переделывать?

        #1192700
  • Нет аватара mikr
    20.03.2013:02:41

    Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники продемонстрируют впервые.

    Это конечно замечательно, но хотелось бы чтобы все эти новейшие образцы существовали не только на парадах, но и реально усилили военную мощь страны. А с этим вопросом у нас дела обстоят далеко не так хорошо, как на парадах. К огромному моему сожалению…

    #1192698
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