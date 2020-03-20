Изготовлены первые серийные танки Т-90М
Как сообщил 19 марта 2020 года телеканал «Звезда», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подготовило к отправке в Москву танки Т-90М «Прорыв». Боевые машины примут участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили «Звезде» на предприятии.
Прорыв1 © ic.pics.livejournal.com
Первые серийные танки Т-90М, изготовленные для Министерства обороны России, в малярно-сдаточном цеху головного предприятия АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Нижний Тагил, март 2020 года © кадр из видео ОТВ / ОТР (via vk.com/milinfolive )
Всего 9 Мая по брусчатке Красной площади проедут пять типов танков. Помимо Т-90М это Т-34-85, Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты, Т-80БВМ и Т-14 «Армата».
Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники продемонстрируют впервые.
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» в Кубинке 24 августа 2017 года Министерством обороны России был заключен с НПК «Уралвагонзавод» контракт на поставку 30 танков Т-90М («Объект 188М»). Согласно опубликованным данным, из 30 танков Т-90М данного первого контракта десять должны быть машинами новой постройки, а остальные 20 будут переоборудованы в ходе капитального ремонта и модернизации из танков Т-90. По условиям контракта, поставка 30 указанных танков Т-90М должна была быть произведена в 2018-2019 годах, однако фактически поставка их Министерству обороны будет начата только в 2020 году.
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» 21 августа 2018 года Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на поставку 30 танков Т-90М, подлежащих модернизации из танков Т-90, с заявленным сроком поставок в 2019 году. Наконец, 28 июня 2019 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на модернизацию до уровня Т-90М еще 100 танков Т-90А.
Также сообщалось, что в 2020 году возможно подписание контракта на производство и модернизацию еще около сотни танков Т-90 до уровня Т-90М.
Первые серийные танки Т-90М, изготовленные для Министерства обороны России, в малярно-сдаточном цеху и на отгрузке с головного предприятия АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Нижний Тагил, март 2020 года © кадр из видео ОТВ / ОТР (via vk.com/milinfolive )
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