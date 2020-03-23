«Электрокабель» модернизировал экструзионную линию

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Кольчугинский завод «Электрокабель», расположенный во Владимирской области, модернизировал линию для наложения изоляции на токопроводящую жилу в цехе № 4. Стоимость новых узлов, включая монтаж, составила около 30 млн руб.

«В ходе модернизации мы заменили, так сказать, сердце данной линии — экструдер вместе с экструзионной головкой. Кроме того, смонтирован вспомогательный экструдер. Он предназначен для полосовой расцветки жилы, необходимой при монтаже. Теперь окрашивание будет не сплошное, а полосой, что улучшит диэлектрические свойства изоляции. Также на линии установлена более совершенная система управления», — отмечается в сообщении пресс-службы завода.

За счет новых узлов скорость линии повысится на 20% — до 2 тыс. м в минуту, что увеличит производительность. Большую часть номенклатуры продукции цеха № 4 составляют кабели управления торговой марки НИКИ. Они используются везде: от пожарной сигнализации до контрольно-измерительных приборов на крупных заводах. Маркоразмеров кабелей НИКИ — более 10 млн, поскольку под каждый конкретный объект уникальные требования к конструкции. За последние пять лет объем выпуска кабелей НИКИ вырос более чем в 3,5 раза. Модернизация экструзионной линии расширит производственные возможности цеха.

Кроме того, новый экструдер позволит использовать более широкий спектр изоляционных материалов, включая полиэтилен высокой и низкой плотности, сшиваемый полиэтилен, поливинилхлоридный пластикат, в том числе повышенной пожарной безопасности, безгалогенные композиции.