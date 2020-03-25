На Атоммаше запущен новый обрабатывающий центр

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На заводе Атоммаш (Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии») введен в эксплуатацию высокопроизводительный токарно-фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением MULTICUT 630.

Теперь механические участки завода оснащены четырьмя новыми обрабатывающими центрами: двумя горизонтально-расточными и двумя токарно-фрезерными обрабатывающими центрами. Инвестиционная программа модернизации станочного парка продолжится и в этом году.

Новый станок предназначен для механической обработки деталей оборудования АЭС: парогенераторов, корпуса реактора, шахты внутрикорпусной, выгородки, блока защитных труб. Выполнение механической обработки деталей на одном станке исключит перемещения между расточными, фрезерными и карусельными группами станков.

Обрабатывающий центр оснащен осями B и Y, позволяющим осуществлять внецентровое сверление и пятиосевое фрезерование. Возможности станка позволяют осуществлять комплексную обработку деталей с двух сторон за счет наличия противошпинделя, которым осуществляется переустановка заготовки в процессе обработки без участия оператора. Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону инструмента позволяет использовать высокие режимы резания и сокращает время обработки детали на 40%.

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