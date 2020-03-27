«Авиастар-СП» изготовил киль для самолета МС-21-300 с двигателями ПД-14
Специалисты ульяновского самолётостроительного предприятия АО «Авиастар-СП» завершили работы по изготовлению киля самолета МС-21-300, который оснащается российским двигателями ПД-14. Агрегат готов к отправке на Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех).
— В настоящее время на нашем предприятии на разных стадиях сборки находятся еще несколько агрегатов для Иркутского авиационного завода, — поясняет директор программы МС-21 АО «Авиастар-СП» Виталий Игнатьев. — В течение месяца планируем отгрузить в Иркутск стабилизатор на машину, которая пройдет испытания с двигателями ПД-14.
АО «Авиастар-СП» производит выпуск агрегатов для самолетов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам. Завершена сборка комплекта дверей для первого из них. В сборке находятся подкилевой отсек и комплект панелей фюзеляжа для последующих серийных машин.
Читайте также...
- «Авиастар-СП» продлил ресурс летной годности очередному самолету Ан-124-100 «Руслан»
- Продлен ресурс летной годности очередного самолета Ан-124-100 «Руслан»
- Акционеры «Аэрофлота» утвердили сделку о получении в лизинг 50 новых самолетов МС-21
27.03.2010:51:01