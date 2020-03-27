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Авиация

«Авиастар-СП» изготовил киль для самолета МС-21-300 с двигателями ПД-14

 © www.uacrussia.ru

Специалисты ульяновского самолётостроительного предприятия АО «Авиастар-СП» завершили работы по изготовлению киля самолета МС-21-300, который оснащается российским двигателями ПД-14. Агрегат готов к отправке на Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех).

— В настоящее время на нашем предприятии на разных стадиях сборки находятся еще несколько агрегатов для Иркутского авиационного завода, — поясняет директор программы МС-21 АО «Авиастар-СП» Виталий Игнатьев. — В течение месяца планируем отгрузить в Иркутск стабилизатор на машину, которая пройдет испытания с двигателями ПД-14.

 © www.uacrussia.ru

АО «Авиастар-СП» производит выпуск агрегатов для самолетов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам. Завершена сборка комплекта дверей для первого из них. В сборке находятся подкилевой отсек и комплект панелей фюзеляжа для последующих серийных машин.
Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...det-ispytaniya-s-dvigatelyami-pd-14

«Авиастар-СП», МС-21-300
  • Нет аватара gik
    27.03.2010:51:01

    Лётные испытания узкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского самолёта нового поколения МС-21-300 с отечественным двигателем ПД-14 стартуют в начале 2020 года, сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в пятницу, 28 июня, в интервью телеканалу «Звезда».

    https://www.avi.../28/594409.html

    Ранее сообщалось, что цикл испытаний МС-21-300, оснащённого двигателями ПД-14, стартует в I квартале 2020 года.

    https://www.avi.../22/623551.html

    Новость от 16.12.2019

    В Иркутске завершилась сборка фюзеляжа очередного самолета МС-21-300. Этот самолет станет пятым по счету. Самолету с заводским номером 0007 будет присвоен регистрационный номер 73057. Особенность этого самолета заключается в том, что на него будут впервые установлены российские двигатели ПД-14.

    https://zen.yan...ad43600affcdf21

    И тут вдруг

    директор программы МС-21 АО «Авиастар-СП» Виталий Игнатьев. — В течение месяца планируем отгрузить в Иркутск стабилизатор на машину, которая пройдет испытания с двигателями ПД-14.

    Получается, что фюзеляж собран, двигатели поставлены, обещенный подъем в первом квартоле МС-21 с ПД-14 не поизошел. И стабилизаторы к нему вот только собитаются отгрузить в течении месяца. Понятно, что сдвиги в производстве возможны, но ни как не по причине задержек поставок с Авиостара.

    Поэтому не могу ставить плюс этой новости по двум причинам.

    1. Либо журналист что-то перемудлил

    2. Либо это констатация факта срыва поставок на сборочную линию в Иркутск со стороны Авиастара.

    #1193505
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