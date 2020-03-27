«Авиастар-СП» изготовил киль для самолета МС-21-300 с двигателями ПД-14

© www.uacrussia.ru

Специалисты ульяновского самолётостроительного предприятия АО «Авиастар-СП» завершили работы по изготовлению киля самолета МС-21-300, который оснащается российским двигателями ПД-14. Агрегат готов к отправке на Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех).

— В настоящее время на нашем предприятии на разных стадиях сборки находятся еще несколько агрегатов для Иркутского авиационного завода, — поясняет директор программы МС-21 АО «Авиастар-СП» Виталий Игнатьев. — В течение месяца планируем отгрузить в Иркутск стабилизатор на машину, которая пройдет испытания с двигателями ПД-14.

© www.uacrussia.ru

АО «Авиастар-СП» производит выпуск агрегатов для самолетов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам. Завершена сборка комплекта дверей для первого из них. В сборке находятся подкилевой отсек и комплект панелей фюзеляжа для последующих серийных машин.