Ходовые испытания морского СВП «Барс»

На судоверфи «Парящие машины» начались ходовые испытания морского амфибийного судна на воздушной подушке проекта «Нептун 23».

Судоверфь ПарМа © Фото из открытых источников

Пассажирское судно построено под наблюдением Морского регистра судоходства по классу КМ*[2] ACV HSC Passenger-A. Строительный номер 23.

Судно предназначено для круглогодичной перевозки до 20 пассажиров в прибрежных морских районах. На открытом голосовании среди жителей Владивостока судну присвоено имя «БАРС».

Видео испытаний:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8EsXAj1H5Ws

На СВП установлены два дизельных двигателя FPT (Iveco) мощностью 197 л.с. каждый.

Судоверфь ПарМа © Фото из открытых источников

Судоверфь ПарМа © Фото из открытых источников

Судоверфь ПарМа © Фото из открытых источников