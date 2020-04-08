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Судостроение и судоходство

Ходовые испытания морского СВП «Барс»

На судоверфи «Парящие машины» начались ходовые испытания морского амфибийного судна на воздушной подушке проекта «Нептун 23».

Судоверфь ПарМаСудоверфь ПарМа © Фото из открытых источников

Пассажирское судно построено под наблюдением Морского регистра судоходства по классу КМ*[2] ACV HSC Passenger-A. Строительный номер 23.

Судно предназначено для круглогодичной перевозки до 20 пассажиров в прибрежных морских районах. На открытом голосовании среди жителей Владивостока судну присвоено имя «БАРС».

Видео испытаний:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8EsXAj1H5Ws

На СВП установлены два дизельных двигателя FPT (Iveco) мощностью 197 л.с. каждый.

Судоверфь ПарМаСудоверфь ПарМа © Фото из открытых источников

Судоверфь ПарМаСудоверфь ПарМа © Фото из открытых источников

Судоверфь ПарМаСудоверфь ПарМа © Фото из открытых источников

СВП, Судно на воздушной подушке, ховеркрафт, hovercraft, Судоверфь ПарМа
  • Katamaran Katamaran
    08.04.2013:07:49

    Сменили название производителя чтоль?

    #1194640
    • Hovercraft. RU Hovercraft. RU
      08.04.2013:27:57

      И да и нет. Далеко не всем нравился Ховеркрафт, не звучно. Зарегистрировали товарный знак. Теперь будет Судоверфь «Парящие машины» или коротко Судоверфь «ПарМа».

      #1194644
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