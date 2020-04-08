Ходовые испытания морского СВП «Барс»
На судоверфи «Парящие машины» начались ходовые испытания морского амфибийного судна на воздушной подушке проекта «Нептун 23».
Судоверфь ПарМа © Фото из открытых источников
Пассажирское судно построено под наблюдением Морского регистра судоходства по классу КМ*[2] ACV HSC Passenger-A. Строительный номер 23.
Судно предназначено для круглогодичной перевозки до 20 пассажиров в прибрежных морских районах. На открытом голосовании среди жителей Владивостока судну присвоено имя «БАРС».
Видео испытаний:
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8EsXAj1H5Ws
На СВП установлены два дизельных двигателя FPT (Iveco) мощностью 197 л.с. каждый.
Судоверфь ПарМа © Фото из открытых источников
Судоверфь ПарМа © Фото из открытых источников
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08.04.2013:07:49
08.04.2013:27:57