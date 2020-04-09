«Агропромкомплектация» вводит в оборот 1500 га залежных земель в Тверской области

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На 1500 га увеличили земельный фонд Группы компаний в Конаковском и Ржевском районах Тверской области растениеводы ООО «Ручьевское» (входит в ГК «Агропромкомплектация»). Работы по раскорчевке залежных земель активно велись всю зиму, теперь новые площади готовятся под озимый сев 2020 года.

«Введение в оборот заброшенных земельных массивов, которые десятилетиями не использовались, это очень трудоемкий и длительный процесс, требующий специального оборудования, технологий и инвестиций — комментирует ведущий агроном ООО „Ручьевское“ Владимир Ляпкало. — У нас большой опыт разработки и введения в оборот залежных и целинных земель, разных по степени засоренности от травянистой и древесно-кустарниковой растительности. В рамках стратегии интенсивного развития Группы компаний мы разрабатываем залежи в тверском регионе с 2014 года, за это время была проделана большая работа, и она будет продолжена».