Челябинское предприятие отправило за рубеж партию топливозаправщиков и кислотовозов

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Как сообщила пресс-служба НПО «Вектор», завод «Вектор», занимающийся производством специального транспорта для обеспечения нефтегазового комплекса РФ и СНГ, в начале февраля 2020 года впервые изготовил и отгрузил на о. Куба первую партию топливозаправщиков АТЗ-6,5 с цистерной объемом 6,5 куб. м. на базе полноприводного шасси Урал-4320 (производится с двигателем ЯМЗ-65654 или двигателем ЯМЗ-536 экологического класса Евро-4), изготовленного в тропическом исполнении.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fj8H73vxxX0

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В середине декабря 2019 года компания сообщила, что в Казахстан отправлена партия кислотовозов АЦК-10 с вместимостью цистерны 10000 литров на шасси КАМАЗ-43118 (двигатель КАМАЗ-740.662-300 мощностью 300 л.с.) с усовершенствованными элементами конструкции. Кислотовозы предназначены для перевозки, кратковременного хранения и перекачивания агрессивной смеси соляной (30%) и плавиковой (5%) кислот.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/zl3L5w1N0PU

В настоящее время НПО «Вектор» осуществляет выпуск 49 моделей автотопливозаправщиков на базе КАМАЗ и Урал, а также 11 моделей автоцистерн для перевозки кислоты с объемом цистерны от 3 до 10 куб.м. с насосом КМХ-65Д-40-200 .

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