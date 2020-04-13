АО «ВАД» устранила последний разрыв основного хода «Тавриды» от Керчи до Симферополя

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Симферополь, 13 апреля. Крыминформ. Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» — АО «ВАД» — сомкнул последний разрыв основного хода дороги от Керчи до Симферополя. Об этом Крыминформу сообщил пресс-секретарь крымского управления компании Григорий Назаров.

«Мы сомкнули последний разрыв основного хода «Тавриды» от Керчи до Симферополя, уложив два слоя асфальтобетона в районе села Мазанка Симферопольского района. Производству работ на этом участке ранее мешала ветка магистрального газопровода, поэтому движение транспорта на подъезде к Симферополю было запущено мимо сел Донское и Мазанка по старой дороге. До понедельника на этом участке будет нанесена временная разметка, после чего переключим движение транспорта на основной ход «Тавриды», — сообщил Назаров.

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Ранее строители завершили переустройство всех веток газопровода на пятом этапе трассы «Таврида», идущем в обход Симферополя. Сейчас на этом участке ведется обустройство земляного полотна. Уже к концу месяца тут будет уложен асфальтобетон. В настоящее время на нескольких этапах «Тавриды» ведутся работы по укладке финишного слоя асфальтобетона.

Строительство новой трассы «Таврида» ведет санкт-петербургская компания «ВАД». Четырехполосная автодорога первой технической категории станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Длина первых семи этапов трассы составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым — 237,5 км, по территории Севастополя — 13,2 км). Общая готовность трассы сейчас составляет 86%. Движение по всем полосам «Тавриды» от Керчи до Севастополя будет запущено в сентябре.