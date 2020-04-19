Производство средств индивидуальной защиты АО"Казанского химического НИИ"
АО «КазХимНИИ» более 50 лет является головной профильной организацией Военно-промышленного комплекса России в области разработки, изготовления и всесторонней оценки средств индивидуальной защиты человека от высокотоксичных и сильнодействующих ядовитых химических веществ.
Более 8000 м² производственных площадей, современный парк технологического оборудования используются для изготовления современных средств защиты для силовых структур Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России, аварийно-спасательных формирований, персонала промышленных предприятий России и ближнего зарубежья.Большой опыт научных сотрудников, технологическая, научно-методологическая база, уникальный научно-исследовательский комплекс, аккредитованный испытательный центр позволяют решать проблемы в области создания средств индивидуальной защиты человека на уровне самых современных инновационных технологий.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/hXaFhK5b-6w
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19.04.2010:34:21