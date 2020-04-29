Самый северный аэродром на острове Земля Александры стал всесезонным

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Аэродром Нагурская объединения ВВС и ПВО Северного флота, расположенный на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане сможет принимать самолёты круглый год. Ранее такая возможность была только в зимний период. С наступлением морозов на острове функционировала ледовая полоса.

Новый аэродром построен возле самой северной военной базы Вооружённых сил России — «Арктический трилистник». На ней несёт службу личный состав тактической группы Северного флота.

Сданная в эксплуатацию взлётно-посадочная полоса длиной 2,5 километра способна принимать большинство летательных аппаратов, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России. На прошлой неделе на неё осуществляли посадку транспортные самолёты Ил-76, которые обеспечивали учение ВДВ по высотному десантированию в Арктике.

Несмотря на то, что всесезонный аэродром уже начал функционировать, строительные работы продолжатся. В дальнейшем взлётно-посадочная полоса будет увеличена ещё на километр, что позволит ей принимать все типы летательных аппаратов, в том числе тяжёлые дальние бомбардировщики.

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru