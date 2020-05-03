Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

В России есть своя «Кремниевая долина». Вот почему вы про неё не слышали

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qrIAfGqq7gQ

Рассказываем о российском варианте «Кремниевой долины» и отвечаем на главный вопрос — чего ей (и аналогичным проектам) не хватает для того, чтобы получить мировое признание. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

технологии, наука,
  • Human RS Human RS
    03.05.2020:30:42

    Евгений, а нельзя ли отредактировать обложку вашего ролика и убрать оттуда рожу этой мерзкой подстилки преступника Ходорковского?

    #1196892
  • Бобер Бобров Бобер Бобров
    03.05.2021:38:55

    Главная, по крайней мере на сегодня, проблема в том, что они и внутри страны не могут стать не то, что аналогом, а даже жалким подобием долины. Говорить в этой ситуации о мировой конкуренции бессмысленно. Пока государство не предпримет серьезных мер по децентрализации страны все эти городки обречены на узкую нишевость.

    #1196902
  • Нет аватара GenOfDrag
    03.05.2022:37:50

    А что там с уральской «Титановой долиной»? Десять лет уж прошло, не слыхать.

    #1196908
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,