В России есть своя «Кремниевая долина». Вот почему вы про неё не слышали

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Рассказываем о российском варианте «Кремниевой долины» и отвечаем на главный вопрос — чего ей (и аналогичным проектам) не хватает для того, чтобы получить мировое признание. Приятного просмотра!