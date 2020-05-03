В России есть своя «Кремниевая долина». Вот почему вы про неё не слышали
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qrIAfGqq7gQ
Рассказываем о российском варианте «Кремниевой долины» и отвечаем на главный вопрос — чего ей (и аналогичным проектам) не хватает для того, чтобы получить мировое признание. Приятного просмотра!
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