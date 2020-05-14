Новые КАМАЗы поставлены в Туркмению

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«КАМАЗ» поставил партию автомобилей КАМАЗ-6520 в адрес агентства «Туркменавтоулаглары» (Туркменавтотранспорт). Автотехника будет эксплуатироваться на крупнейших строительных площадках столицы и велаятов.

В общей сложности «КАМАЗ» поставит почти две тысячи единиц автотехники различной модификации министерствам и ведомствам Туркменистана. С начала 2020 года российский производитель уже поставил в республику 181 самосвал КАМАЗ-6520.

Туркменистан — один из крупных и стабильных рынков сбыта камазовской продукции. Грузовые автомобили и спецтехника КАМАЗ задействована в различных отраслях народного хозяйства республики.

С учётом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр КАМАЗ площадью более 5 тыс. кв. метров. Помимо поставки автотехники и её полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центра организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники КАМАЗ.