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Производство

Производитель технических аэрозолей «Эльф Филлинг» из Московской области наладил выпуск антисептиков

 © Фото из открытых источников

Подмосковное предприятие «Эльф Филлинг», выпускающее аэрозольную продукцию технического назначения под торговыми марками KERRY, KUDO, DONEWELL, вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом COVID-19. Компания откликнулась на призыв Министерства промышленности и торговли РФ помочь обеспечить население России антисептиками и дезинфицирующими средствами. В кратчайшие сроки были разработаны так нужные сейчас антисептики и налажено их производство.

При разработке были учтены все рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Производство полностью укомплектовано и обеспечивает крупносерийный выпуск дефицитных сейчас товаров. Производимые компанией антисептики и дезинфицирующие средства соответствуют ГОСТу, эффективны для уничтожения и предупреждения распространения возбудителей инфекционных заболеваний и вредной микрофлоры. Выпускаются антисептики в виде спрея объемом 75 мл и виде геля объемом 50 мл в удобной для индивидуального использования упаковке.

 © Фото из открытых источников

производство, антисептики, аэрозоли, московская область, KUDO, KERRY, санитайзеры, коронавирус, модернизация
  • Ян Никитин
    14.05.2022:20:40

    Мощные ребята

    #1197846
  • Нет аватара Robert
    15.05.2003:02:15

    Расфасовать спирт в флаконы конечно очень сложное мероприятие. А учитывая отпускную цену на эти так называемые антисептики то профит как от торговли наркотиками. Небось еще и акциз на спирт не платят.

    #1197866
    • Нет аватара brat_po_razumu
      15.05.2003:41:59

      Ну так — займись! И дело весьма полезное для людей сделаешь — и денег заработаешь!

      #1197868
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