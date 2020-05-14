Производитель технических аэрозолей «Эльф Филлинг» из Московской области наладил выпуск антисептиков

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Подмосковное предприятие «Эльф Филлинг», выпускающее аэрозольную продукцию технического назначения под торговыми марками KERRY, KUDO, DONEWELL, вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом COVID-19. Компания откликнулась на призыв Министерства промышленности и торговли РФ помочь обеспечить население России антисептиками и дезинфицирующими средствами. В кратчайшие сроки были разработаны так нужные сейчас антисептики и налажено их производство.

При разработке были учтены все рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Производство полностью укомплектовано и обеспечивает крупносерийный выпуск дефицитных сейчас товаров. Производимые компанией антисептики и дезинфицирующие средства соответствуют ГОСТу, эффективны для уничтожения и предупреждения распространения возбудителей инфекционных заболеваний и вредной микрофлоры. Выпускаются антисептики в виде спрея объемом 75 мл и виде геля объемом 50 мл в удобной для индивидуального использования упаковке.

© Фото из открытых источников