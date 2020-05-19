На «Нижнекамскнефтехиме» протестировали новую марку полистирола

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На заводе пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершены опытно-промышленные испытания новой марки полистирола ПСОН 535М, которая предназначена для производителей холодильной техники.

Новая марка полистирола, разработанная специалистами завода совместно с учеными научно-технологического центра компании в рамках импортозамещения, по своим характеристикам является аналогом зарубежной марки полистирола Styrolution crystal 165N компании INEOS STYROLUTION.

В ходе испытаний было наработано 120 тонн готовой продукции, образцы которой прошли расширенные исследования в научно-технологическом центре. В ходе тестирования было установлено, что молекулярные параметры ПСОН 535М и Styrolution crystal 165N сопоставимы. Кроме этого, нижнекамская марка полистирола характеризуется более стабильным течением расплава и повышенным уровнем физико-механических показателей. Также специалисты отметили сравнительно высокие теплофизические (температура стеклования) и термические (температура начала окисления) свойства ПСОН 535М.

В настоящий момент новая марка ПСОН 535М находится на тестировании у конечных потребителей.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний «ТАИФ». Компания основана в 1967 г., основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Республика Татарстан.

В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.