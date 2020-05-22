Россия ввела в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС
22 мая, единственная в мире плавучая АЭС введена в промышленную эксплуатацию. Теперь она полноправно стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире.
Приказ о вводе ПАТЭС в промышленную эксплуатацию подписал генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.
С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным.
Первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки ПАТЭС выдала 19 декабря 2019 года. Международный журнал Power признал это событие одним из шести ключевых событий года в мировой атомной энергетике.
С момента включения в сеть ПАТЭС уже выработала свыше 47,3 млн кВт.ч электроэнергии, сейчас она обеспечивает 20% потребности в электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла. А после вывода Билибинской АЭС из эксплуатации, ПАТЭС будет основным источником энергоснабжения Чукотки.
Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов», оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС — 70 МВт, тепловая — 50 Гкал/ ч.
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22.05.2018:13:54
22.05.2018:49:03