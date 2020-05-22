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Энергетика и ТЭК

Россия ввела в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС

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22 мая, единственная в мире плавучая АЭС введена в промышленную эксплуатацию. Теперь она полноправно стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире.

Приказ о вводе ПАТЭС в промышленную эксплуатацию подписал генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.

С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным.

Первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки ПАТЭС выдала 19 декабря 2019 года. Международный журнал Power признал это событие одним из шести ключевых событий года в мировой атомной энергетике.

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С момента включения в сеть ПАТЭС уже выработала свыше 47,3 млн кВт.ч электроэнергии, сейчас она обеспечивает 20% потребности в электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла. А после вывода Билибинской АЭС из эксплуатации, ПАТЭС будет основным источником энергоснабжения Чукотки.

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Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов», оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС — 70 МВт, тепловая — 50 Гкал/ ч.

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Источник: https://tass.ru/ekonomika/8540307

(ПАТЭС) "Академик Ломоносов", Чукотка
  • Нет аватара sergey k
    22.05.2018:13:54

       

    #1198667
  • Нет аватара Parhit
    22.05.2018:49:03

    А в России есть еще такие места, где есть дефицит электроэнергии или она очень дорогая, чтобы ставить такие же станции? Есть дальнейшие планы по производству таких же и куда?

    #1198677
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