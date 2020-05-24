Ход строительства стартового комплекса для ракет «Ангара» на космодроме «Восточный». Май 2020
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Xq1_p6CrFd8
К настоящему времени уже полностью функционирует стартовый комплекс для ракет семейства «Союз-2», а в 2019 году началось строительство второй очереди космодрома — стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». Строительные работы на Восточном идут с наращиванием темпов, они должны завершиться в 2022 году. С января 2023 года здесь начнутся сначала автономные, затем комплексные испытания оборудования с тем, чтобы к осени всё было готово к пуску ракеты.
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