Станкостроительный завод «Саста» выпустил новый многофункциональный токарный обрабатывающий центр

Станкостроительный завод «Саста», расположенный в пос. Сасово Рязанской области, выпустил новый многофункциональный токарный обрабатывающий центр с осью Y с двумя проходными суппортами СА1350Ф4 для обработки длинномерных деталей.

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Параметры оборудования следующие:

РМЦ = 10 000 мм (для данного типа оборудования максимальная длина составляет 20 000 мм);

Мощность главного привода — 30 кВт (есть возвожность установки до 80 кВт);

© Фото из открытых источников

Проходные суппорты перемещаются по отдельным направляющим, предотвращая резонанс и вибрацию заготовки. Преимуществом является то, что их перемещение не ограничивает люнет или задняя бабка. Обработка ведется по всей длине детали за один установ, без переустановки заготовки или люнетов.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников