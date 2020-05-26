Станкостроительный завод «Саста» выпустил новый многофункциональный токарный обрабатывающий центр
Станкостроительный завод «Саста», расположенный в пос. Сасово Рязанской области, выпустил новый многофункциональный токарный обрабатывающий центр с осью Y с двумя проходными суппортами СА1350Ф4 для обработки длинномерных деталей.
Параметры оборудования следующие:
- РМЦ = 10 000 мм (для данного типа оборудования максимальная длина составляет 20 000 мм);
- Мощность главного привода — 30 кВт (есть возвожность установки до 80 кВт);
Проходные суппорты перемещаются по отдельным направляющим, предотвращая резонанс и вибрацию заготовки. Преимуществом является то, что их перемещение не ограничивает люнет или задняя бабка. Обработка ведется по всей длине детали за один установ, без переустановки заготовки или люнетов.
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