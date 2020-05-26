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Производство

Станкостроительный завод «Саста» выпустил новый многофункциональный токарный обрабатывающий центр

Станкостроительный завод «Саста», расположенный в пос. Сасово Рязанской области, выпустил новый многофункциональный токарный обрабатывающий центр с осью Y с двумя проходными суппортами СА1350Ф4 для обработки длинномерных деталей.

 © Фото из открытых источников

Параметры оборудования следующие:

  • РМЦ = 10 000 мм (для данного типа оборудования максимальная длина составляет 20 000 мм);
  • Мощность главного привода — 30 кВт (есть возвожность установки до 80 кВт);

 © Фото из открытых источников

Проходные суппорты перемещаются по отдельным направляющим, предотвращая резонанс и вибрацию заготовки. Преимуществом является то, что их перемещение не ограничивает люнет или задняя бабка. Обработка ведется по всей длине детали за один установ, без переустановки заготовки или люнетов.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

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станкостроение , Рязанская область , "Саста"
  • Нет аватара Solncevorot
    26.05.2013:23:49

    Это как же такую чугунину отлить можно было?

    Интересно, есть ли какие-то специальные требования к климатическим условиям работы станка. На таких длинах тепловое расширение может достигать внушительных величин.

    #1199103
    • Нет аватара mmx
      26.05.2014:03:36

      Там поди требования к условиям работы такой детали. И учитывают их еще при проектировании.

      #1199113
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