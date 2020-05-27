Комплекс оборудования для фасовки гороха изготовила компания «Русская Трапеза»

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Комплекс оборудования для упаковки шлифованного гороха в пакеты типа «брикет» с последующей групповой упаковкой — новый проект холдинга «Русская Трапеза».

Изготовленное оборудование предназнаено для фасовки и упаковки шлифованного гороха. Также подходит для упаковки прочей сыпучей продукции: фасоль, крупы, зерновой кофе, листовой и гранулированный чай, макароны и пр.

Производительность упаковочной линии: до 50 уп/мин

В состав линии вошли: вертикальный упаковочный автомат Sbi-200 с датчиком фотометки и устройством формирования двустороннего плоского дна пакета (брикет); весовой мультиголовочный дозатор DPM-310с каркасом (без площадки обслуживания); загрузочный транспортёр ленточного типа РТ-ТВЛ-01; отводящий транспортёр РТ-ТНЛ-01;аппликатор этикеток; брикетёр «Рубрик»; устройство формирования блоков РТ-УФБ; термонож РТ-УТН; термотоннель двухзонный (включает рольганг с воздушным охлаждением).