Завод Красное Сормово спустил на воду сухогруз «Пола Агата»

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27 мая 2020 года на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялся очередной спуск сухогрузного теплохода проекта RSD59 «Пола Агата». Судно построено в рамках серии из 11 сухогрузов для ПАО «ГТЛК».

ПАО «Завод «Красное Сормово» продолжает спускать суда в период режима повышенной готовности, объявленного в Нижегородской области. В соответствии с производственным графиком 27 мая 2020 года состоялся рабочий спуск восьмого по счету судна в серии из 11 сухогрузов проекта RSD59. Теплоходы данного проекта строятся нижегородским предприятием по заказу компании ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

По традиции корабелов в момент касания судна с водой крестная мать нового сухогруза разобьет о борт теплохода бутылку шампанского. После спуска «Пола Агата» будет достраиваться на воде, пройдет швартовные и ходовые испытания.

Напомним, в марте 2019 года завод «Красное Сормово» подписал двухсторонний контракт с «Государственной транспортной лизинговой компанией» на строительство третьей серии из одиннадцати сухогрузных судов проекта RSD59. В декабре того же года верфь и ГТЛК подписали новые контракты на строительство девяти сухогрузов в рамках соглашения о предоставлении опциона на заключение договоров на строительство и поставку 20 сухогрузов данного проекта.

Технические характеристики проекта RSD59

Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Основные характеристики:

длина — 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 т, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.

Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG(bulk, pack)

Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро — Дизайн СПб».Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.