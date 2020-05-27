Воронежский «Молвест» запустил линию нарезки сыров ультразвуком

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«Молвест» запустил на предприятии в Воронеже области новую линию по нарезке и упаковке полутвердых сыров марки «Вкуснотеево». На линии используется специальный ультразвуковой нож, сообщили в компании.

В процессе работы нож вибрирует с определенной частотой, в результате чего сила давления на продукт значительно снижается. Лезвие ножа почти не загрязняется. Специальная чистота вибрации достигается работой ультразвукового генератора. Объём инвестиций в проект составил более 63 млн рублей.

Сейчас на линии фасуются уже знакомые потребителям сорта сыра «Вкуснотеево»: «Тильзитер», «Сливочный», «Российский» и «Калачеевский». Летом «Молвест» планирует расширить линейку новинками: «Гаудой» и полутвердым сыром со сниженной жирностью «Сливочный Легкий».

Как и было заявлено ранее, компания сокращает долю небрендированных развесных сыров и расширяет линейку упакованной продукции с фиксированным весом. На новой линии сыр нарезается на прямоугольные куски массой 200, 300 и 1000 грамм.

«Молвест» открыл сыродельное направление в 2014 году. Тогда было запущено производство полутвердых сортов. В конце 2017 года «Молвест» начал производство мягкого сыра «Моцарелла», затем, опираясь на успешный опыт и производственную площадку, освоил выпуск «Сулугуни». Третьим в линейке стал мягкий сыр «Буррата» — первый в опыте компании нишевый продукт со значительной долей ручной труда, ориентированный главным образом на сегмент HoReCa. В 2018 году в линейке марки «Вкуснотеево» появились выдержанные сыры с более долгим сроком созревания.

© facto.ru

© facto.ru