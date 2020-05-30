Начато строительство первой эксплуатационной скважины на Семаковском месторождении

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«РусГазАльянс» — совместное предприятие «РусГазДобычи» и «Газпрома» на паритетной основе — начало строительство первой эксплуатационной скважины 1201 на Семаковском газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в сообщении компании.

Скважина с горизонтальным окончанием, ее проектный забой составляет около 2,7 тыс. м при вертикали 830 м. Ожидается, что строительство скважины, включая работы по геологическому изучению, будут завершены до конца июня текущего года. Мобилизация буровой установки, оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для проведения работ, началась в марте 2020 года. Всего на площадку доставлено более 15 тыс. тонн грузов, что полностью покрывает потребности компании-подрядчика по бурению на весь сезон 2020 года.

Строительство первых шести эксплуатационных скважин планируется завершить не позднее первого квартала 2021 года. Проектный фонд скважин первой фазы разработки Семаковского месторождения составляет 19 скважин с отходом от вертикали от 2000 до 3500 метров. Согласно графику, строительство проектного фонда скважин будет завершено в 2022 году.

«Мы строим газохимический завод, участвуем в создании мощностей по газопереработке и сжижению. С началом эксплуатационного бурения на Семаковском месторождении мы запускаем новое направление — добычу, последовательно выстраивая на территории страны цепочку создания стоимости углеводородного сырья», — отметил гендиректор «РусГазДобычи» Константин Махов.

«РуcГазАльянс» создано в 2017 году для разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в ЯНАО. Общий объем доказанных запасов на этих месторождениях превышает 450 млрд куб. м природного газа и 7 млн т (извлекаемые) жидких углеводородов.

Семаковское газовое месторождение относится к категории транзитных: оно расположено в Тазовском районе ЯНАО на Тазовском полуострове с выходом под акваторию Обско-Тазовской губы. Запасы газа Семаковского месторождения превышают 350 млрд кубометров.