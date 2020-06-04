Какие заказы за последние годы выполнил СЗ «Костромская верфь»

Достаточно редко на СУН публиковались новости про успехи СЗ «Костромская верфь» (Костромская область). А между прочим многие построенные ими заказы прошли мимо нашего сайта. Нашел их организационный сайт. Решил составить небольшую подборку из тех судов, которые прошли мимо СУН.

1. 27.05.2017 изготовлены три понтона проекта 114, заказчик ООО «Механика-Р» со строительными номерами 11404, 11405, 11406.

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2. 13.06.2017 изготовлены три поперечных и один продольный понтон проекта 8395, заказчик ООО «Вохомское МЭП-7».

3. 12.10.2017 построена паромная переправа у населенного пункта Ловцы (11 понтонов + мостовая конструкция). Заказчик АО «Московская Инженерно-Строительная компания».

4. 12.12.2018 построены буксирные катера КВ-131КМ для паромной переправы через р. Ока в п.Ловцы Луховецкого округа Московской области для Луховицкого ДЭУ по заказу ДДС Московской области.

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5. 14.12.2018 построен танкер типа MONEYMAKER № 212РТ/01 для Голландии.

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6. 08.05.2019 построен танкер типа MONEYMAKER № 212РТ/02 для Голландии. Заказчик — Компания «Ренсен-Дриссен Шипбилдинг Б.В.» (Нидерланды).

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7. 29.12.2019 построен танкер проекта 27310 «Дельта Ойл». Заказчик ООО «Дельта» Татарстан.

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