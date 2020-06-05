В Рязанской и Тамбовской областях поднимают залежные земли
В Рязанской области работы по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель в этом году проведены на площади более 10 тыс. га
Всего в регионе в настоящее время насчитывается 142,9 тыс. га неиспользуемых земель, которые можно вернуть в оборот.
«В 2020 году мы планируем вовлечь в сельскохозяйственный оборот не менее 30 тыс. га. Наибольшая площадь работ запланирована в Спасском, Скопинском, Шацком, Милославском, Ряжском и Касимовском районах. На сегодня работы уже проведены на площади более 10 тыс. га», — отметили в Правительстве Рязанской области.
На данный момент в федеральном и областном бюджетах 2020 года на эти цели предусмотрены средства в объеме 61,4 млн рублей.
Ведется работа с Минсельхозом России по увеличению средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели Рязанской области, что позволит увеличить площадь пашни, возвращаемой в оборот", — уточнили в Правительстве.
Как сообщалось ранее, в 2019 году в регионе вернули в оборот 35,6 тыс. га необрабатываемых земель. Благодаря этому в 2020 году удалось увеличить посевную площадь зерновых культур на 4,2% (40 тыс. га).
Тамбовская область с начала года вернула в сельхозоборот 5 тыс. га земли
Всего за последние 5 лет площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в регионе сократилась на 45 тыс. га.
В настоящее время на территории области остается около 13 тыс. га неиспользуемых земель, что составляет менее 1% от общего количества пахотных земель в регионе.
Основными причинами неиспользования земель сельхозназначения являются банкротство сельхозпредприятий или судебные споры с наложением ареста на имущество сельскохозяйственных организаций.
Кроме того, около 5 тыс. га земель в регионе непригодны к использованию по причинам залесенности, заболоченности либо являются малоценными по своему почвенному составу.
https://www.dairynews.ru/news/tambovskaya-oblast-s-nachala-goda-vernula-v-selkho.html
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