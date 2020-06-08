Вторую очередь вьетнамского молочного комплекса ввели в эксплуатацию в Московской области
Предприятие «ТиЭйч-Рус МилкФуж» ввело в эксплуатацию второй корпус на своём молочном комплексе в Волоколамском городском округе Московской области.
На ферму запущены 150 дойных коров. К концу этого года планируется завершить строительство всего комплекса, мощность которого рассчитана на 6 тыс. голов крупного рогатого скота.
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