Вторую очередь вьетнамского молочного комплекса ввели в эксплуатацию в Московской области

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Предприятие «ТиЭйч-Рус МилкФуж» ввело в эксплуатацию второй корпус на своём молочном комплексе в Волоколамском городском округе Московской области.

На ферму запущены 150 дойных коров. К концу этого года планируется завершить строительство всего комплекса, мощность которого рассчитана на 6 тыс. голов крупного рогатого скота.