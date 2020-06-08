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Вторую очередь вьетнамского молочного комплекса ввели в эксплуатацию в Московской области

 © sfera.fm

Предприятие «ТиЭйч-Рус МилкФуж» ввело в эксплуатацию второй корпус на своём молочном комплексе в Волоколамском городском округе Московской области.

На ферму запущены 150 дойных коров. К концу этого года планируется завершить строительство всего комплекса, мощность которого рассчитана на 6 тыс. голов крупного рогатого скота.
Источник: https://www.dairynews.ru/news/tieyc...pustila-vtoraya-ochered-moloch.html

производство молока , Московская область , иностранные инвестиции , сельское хозяйство
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