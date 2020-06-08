На «КАМАЗе» приступили к тестовому производству двигателей для семейства тяжёлых автомобилей К5.

https://kamaz.ru/upload/iblock/828/8287b66e568e3782611da4994cc415f1.jpg © kamaz.ru

По проекту «Тибет» «КАМАЗ» будет производить широкий модельный ряд двигателей Р6 стандарта «Евро-5» и «Евро-6» в диапазоне мощностей от 380 до 550 л.с. За основу двигателя для автомобилей тяжёлого семейства, в числе которых самосвалы КАМАЗ-6595, КАМАЗ-65951, КАМАЗ-65952, взят дизельный двигатель КАМАЗ Р6 и адаптирован под условия их работы.

Внешне новая модификация силового агрегата похожа на своего прародителя, отличия в «начинке» и характеристиках. Это форсированный до 550 л.с. двигатель c новой автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. Также увеличен крутящий момент с базовых 2000 до 2540 Hm при частоте вращения 1300 об/мин. Ожидаемый ресурс до капремонта — около полутора миллионов километров с заменой масла каждые 150 000 км.

Для самосвала КАМАЗ-6595 предусмотрена дополнительная установка привода КОМ (коробка отбора мощности) для отбора мощности напрямую от двигателя, а не от коробки передач. Также на некоторых комплектациях автомобилей предполагается установка усиленного насоса ГУР, наличие которого будет зависеть от назначения техники.

Новый двигатель обкатан, прошёл приёмо-сдаточные испытания с положительными результатами. Запуск в серийное производство планируется в начале 2021 года.