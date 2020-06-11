На Урале создан уникальный селекционный центр

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Новые технологии тестируют на производственной базе Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства (в структуре УРФАНИЦ УрО РАН) в посёлке Малый Исток (Свердловская область). В двух теплицах общей площадью почти 600 квадратных метров растет 23 тысячи растений картофеля.

Селекционно-технологический центр создан впервые на Урале и имеет принцип фитотрона — каждый сеянец помещен в специальную емкость, внутри помещения в автоматическом режиме поддерживается определенная температура, влажность и режим подсветки. Каждый корнеплод здесь исследуют на молекулярном уровне, проникая в геном картофеля.

Уральский НИИСХ участвует в реализации крупного федерального проекта «Уральский картофель», поэтому новые сорта ученые института передают в семеноводческое хозяйство Белоярского района для создания суперэлитного генофонда. К примеру, этой весной туда были переданы два новых суперранних сорта картофеля — «Аляска» и «Терра».

"Работа над проектом велась три года, лаборатории оснащались оборудованием. Все это время не останавливалось создание оригинальных сортов картофеля. Недавно мы презентовали два новых устойчивых к заболеваниям и имеющих отличные вкусовые качества сорта раннего картофеля — «Аляска» и «Терра». Теперь мы сможем вести новые разработки уже на новом технологическом уровне. Наша главная задача — получение новых сортов, обладающих лучшими характеристиками. Их всего 56 у картофеля, начиная от устойчивости к заболеваниям и заканчивая пригодностью к переработке", — рассказала Елена Шанина, главный научный сотрудник Уральского НИИСХ, доктор сельскохозяйственных наук.

Всего в стране пока пять подобных селекционных центров. Благодаря их возможностям и господдержке, регионам вскоре удастся наладить промышленное производство отечественных семян и обеспечить качественным посадочным материалом сельхоз товаропроизводителей.