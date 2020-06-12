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Сегодня отправляемся на Карачаровский механический завод! Именно здесь сделаны знаменитые лифты МГУ, а сегодня завод — один из лидеров российского лифтостроения.

Знаете, сколько деталей нужно на производства одной лифтовой кабины? И почему в некоторые дома лифты поставляют в разобранном виде?

Об этом и многом другом — в расширенном видеосюжетев рамках проекта Моспром.