Карачаровский механический завод — видеосюжет
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/CkphiNiGueU
Сегодня отправляемся на Карачаровский механический завод! Именно здесь сделаны знаменитые лифты МГУ, а сегодня завод — один из лидеров российского лифтостроения.
Знаете, сколько деталей нужно на производства одной лифтовой кабины? И почему в некоторые дома лифты поставляют в разобранном виде?
Об этом и многом другом — в расширенном видеосюжетев рамках проекта Моспром.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/117104
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