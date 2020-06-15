Новости судостроения

1. Восточная верфь (г. Владивосток) досрочно сдала 2 плавучих причала для ВМФ России.

Два плавучих причала для Тихоокеанского флота построили в Приморье © primorsky.ru

На предприятии с 8 по 10 июня работала приемо-сдаточная комиссия Минобороны. По результатам были подписаны приемные акты на полутяжелые плавучие металлические причалы. В ближайшее время они будут отправлены к месту своего постоянного базирования в составе Тихоокеанского флота.

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Построенные причалы обеспечивают следующие возможности: одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тысяч тонн, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмо-колесных и гусеничных кранов.

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2. Продолжается строительство Жатайской судоверфи (Якутия).

Жатайская судоверфь/Фото Марии Васильевой, ЯСИА © vesti14.ru

Высокотехнологичная Жатайская судоверфь предназначена для модернизации судов Ленского пароходства. Реализация проекта позволит ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов.

© vesti14.ru

В настоящее время смонтировано свайное поле, идет монтаж ростверков фундамента и укладка термостабилизаторов грунта. Также ведутся работы по передаваемым участкам под создание новых стапельных путей и удлинению существующих.

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3. Рыбохрана Карелии получила новый катер.

© ptzgovorit.ru

Судно с алюминиевым сверхпрочным корпусом длиной 6,5 метров, шириной 3 метра, с двигателем Yamaha мощностью 200 лошадиных сил станет первым за много лет катером, приобретенным именно для рыбоохраны республики.

Новый катер КС-600 развивает скорость более 70 км в час и спокойно может проходить по волнам метровой высоты. Вмещает он 8 человек.

Судно имеет малую осадку и может пройти как по внутренним водоемам, так и морской прибрежной зоне.

Катер разработан и построен Костромским судомеханическим заводом.Этот катер стал уже девятым, изготовленным специально для российской рыбоохраны. Однако в Карелии до настоящего времени таких судов у рыбинспекторов не было. Нередко им приходилось прибегать к помощи ГИМС, оснащенной значительно лучше рыбоохраны.Пробный пуск нового судна состоялся на днях в Санкт-Петербурге. Теперь оно ждет отправления в Карелию.

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