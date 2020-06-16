АО «Пластик» запускает новые объекты в Тульской области

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«Пластик» реализовал инфраструктурный проект стоимостью более 600 млн руб.

Компания «Пластик» (Узловая, Тульская обл.) реализовала завершила проект строительства современной котельной как для нужд собственного производства, так и для комфортной работы резидентов промышленного технопарка, расположенного на территории завода «Пластик».

Реализация проекта позволила модернизировать инфраструктуру предприятия, привлечь новых инвесторов на производственные мощности промышленного технопарка. Общий объем инвестиций составил более 600 млн руб.

Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Партнёрами проекта выступили Сбербанк и банк «Россия»

В настоящее время на территории промышленной площадки «Пластик» успешно работают 8 резидентов, среди них «Адвентум Технолоджис», «Производственная компания Фабрикс», «Наносил», «Полимердор» и др.

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«Пластик» запустил производство медицинских масок

На площадке АО «Пластик» в Узловой в мае 2020 года стартовало производство одноразовых медицинских масок. Изделие производится в соответствии с ТУ 32.50.50-057-05762341-2020 и имеет габаритные размеры 175×90 мм. Мощности оборудования рассчитаны на объем до 3 млн. штук в месяц.

Маски выпускаются из полипропиленового нетканого материала спанбонд и предназначены для защиты дыхательных путей в обычных условиях. Продукция зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, 20 мая 2020 года получено удостоверение на медицинское изделие и допуск к обращению выпускаемых масок на территории Российской Федерации.

https://plastinfo.ru/information/news/45569_03.06.2020/