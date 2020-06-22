На Нижнекамскнефтехиме установили первую партию колонного оборудования этиленового комплекса ЭП-600

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Сегодня на строительной площадке нового олефинового комплекса (ЭП-600) ПАО «Нижнекамскнефтехим» установили первую единицу крупнотоннажного технологического оборудования — колонну первичного фракционирования DA013-01. За ходом важного исторического момента наблюдали специалисты и руководители строительных организаций и ПАО «Нижнекамскнефтехим» во главе с генеральным директором Айратом Сафиным.

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© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

Директор нового этиленового комплекса ЭП-600 Ленар Нагимуллин подробно рассказал присутствующим о назначении и характеристиках колонны DA013-01, а также особенностях ее установки.

Колонна первичного фракционирования изготовлена в Южной Корее. В Нижнекамск ее доставили по водному пути. В док-камеру оборудование прибыло 17 июня, а затем было перевезено на строительную площадку ЭП-600. Транспортировка оборудования заняла два месяца, монтаж — два дня. К монтажу специалисты привлекли уникальный крупнотоннажный кран DEMAG CC грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн. На подготовительные работы, установку и закрепление колонны на фундаменте потребуется почти двое суток.

Гостям также рассказали, что в технологической схеме колонна DA013-01 является ответственным оборудованием и входит в состав узла первичного фракционирования, предназначенного для выделения мазута пиролиза и газойля пиролиза из пирогаза, поступающего из печей пиролиза. В экологическом плане узел колонны, как в весь проект в целом, спроектирован компанией Линде ГмбХ с использованием самых передовых технологий, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду. Это подтверждено положительным заключением государственной экологической и главной государственной экспертизы.

Колонна DA013-01 входит в перечень оборудования длительного срока изготовления и крупнотоннажного. Ее вес составляет 640 тонн, в высоту она достигает 78 метров. Для установки колонны таких размеров задействованы специальный кран и порядка 20 человек. В течение двух дней монтаж оборудования будет полностью завершен.

Как рассказал директор ЭП-600, в настоящее время ведется доставка еще 17 единиц крупнотоннажного оборудования. Всего в навигационный период с июня по сентябрь 2020 года для ЭП-600 поступит 264 единицы оборудования.

Сейчас на строительной площадке работают свыше 800 специалистов. Это сотрудники подрядных организаций из России, а также генерального строительного подрядчика — турецкой компании ООО «ГЕМОНТ». Несмотря на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса, компания ни на один день не приостановила реализацию этого масштабного проекта, приняв все санитарно-эпидемиологические меры, продолжила работу.

— Все работы выполняются в соответствии с графиком. Сегодня осуществляется очень важный уникальный этап: подъем и установка самой крупногабаритной колонны диаметром 8 метров. Мы на позитиве, что все идет четко и слаженно, — отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Проект «Нового комплекса по производству олефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим» включен в долгосрочную Стратегию развития химического и нефтехимического комплексов РФ на период до 2030 года, Стратегию социально-экономического развития РТ, перечень приоритетных инвестиционных проектов Приволжского федерального округа, а также в Инвестиционный меморандум республики. Его основная цель — снижение экспорта нефтегазохимического сырья и увеличение выработки целевых продуктов (каучуков и пластиков) с высокой стоимостью. Наряду с производством этилена 600 тысяч тонн в год здесь будут выпускать пропилен, бензол и бутадиен.

Реализация проекта благополучно скажется на социально-экономическом развитии региона, а также промышленности РФ. Будут созданы более 600 новых рабочих мест, появится возможность трудоустройства выпускников местных вузов и колледжей, увеличатся налоговые отчисления в бюджеты республики и города.

Ввод нового ЭП-600 запланирован на 2023 год.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний «ТАИФ». Компания основана в 1967 г., основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Республика Татарстан.

В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.

Фото: Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»