Новгородское предприятие выпустило новые модели полуприцепов

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В начале июня 2020 года новгородский производитель автомобильной прицепной техники «Meusburger Новтрак» представил новую модель трехосного полуприцеп-зерновоза SP-345 весом 8,2 тонны, с объемом кузова 64 куб.м., способного перевозить до 34 тонн груза.

Ранее модель SP-345 выпускалась с объемом кузова 35 и 54 куб.м.

В настоящий момент Meusburger Новтрак выпускает 6 моделей зерновозов с объемом кузова 30, 35, 40, 54, 60 и 64 куб.м.

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Во второй половине июня 2020 года «Meusburger Новтрак» представил обновленную модель морского полуприцеп-контейнеровоза SW-345G-AZ с раздвижной рамой. Благодаря усовершенствованию контейнеровоз, способный перевозить грузы массой 31,2 тонны, получил возможность перевозить все виды контейнеров.

В настоящий момент компания выпускает 9 моделей морских контейнеровозов, способных перевозить груз массой 30; 31,2; 32,5; 33.14; 33,8; 37 и 40,5 тонн.