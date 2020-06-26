На трассе «Кола» открыли движение по новому мосту через р. Рябиновка
Дорожники открыли движение по новому мосту через реку Рябиновка на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба федерального дорожного агентства «Росавтодор».
Мост был построен на 67-м км трассы в рамках реконструкции участка автодороги с 51-го по 68-й км. На новом мосту имеются ограждения и лестницы, на проезжей части и тротуарах уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие.
Запуск движения по мосту позволит завершить работы по строительству съездов развязки, которая в свою очередь призвана исключить пересечение разнонаправленных транспортных потоков в одном уровне.
Фото: пресс-служба федерального дорожного агентства «Росавтодор»
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